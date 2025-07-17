Φιλοδώρημα 45.000 ευρώ φέρεται να άφησε ο Τζεφ Μπέζος στο ξενοδοχείο της Βενετίας όπου διέμεινε για τον γάμο του

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας Il Gazzettino, ο δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος, ο οποίος παντρεύτηκε πρόσφατα στη Βενετία, φέρεται να άφησε φιλοδώρημα ύψους 45.000 ευρώ στο προσωπικό του επτάστερου ξενοδοχείου στο οποίο διέμεινε με τη νέα του σύζυγο, Λόρεν Σάντσεζ.

Η εφημερίδα προσθέτει ότι ο ζάμπλουτος επιχειρηματίας δεν επιβεβαίωσε αλλά ούτε διέψευσε την είδηση και ότι στα σοκάκια της πόλης πολλοί κάτοικοι μιλούν εδώ και μέρες για την εντυπωσιακά γενναιόδωρη αυτή πράξη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο Μπέζος φέρεται να ξόδεψε για τον γάμο του στη Γαληνοτάτη που πραγματοποιήθηκε πριν από τρεις εβδομάδες έως 30.000.000 δολάρια. Βάσει υπολογισμών, πρόκειται περίπου για το 0,013% της συνολικής κινητής και ακίνητης περιουσίας του.

Πηγή: skai.gr

