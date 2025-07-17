Επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα λέγοντας ότι ο Αμερικανός ομόλογός του εξελέγη ηγέτης των Ηνωμένων Πολιτειών και «όχι για να είναι ο αυτοκράτορας του κόσμου».

Ο ντα Σίλβα έδωσε τη δική του απάντηση στις απειλές του Τραμπ ο οποίος την περασμένη εβδομάδα, απείλησε τη Βραζιλία με εξοντωτικούς δασμούς 50% από την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με επιστολή που δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Παράλληλα, στην επιστολή του ο Τραμπ συνέδεσε το ζήτημα των αστρονομικών δασμών με το οποίο απειλεί τη Βραζιλία με αυτή που χαρακτήρισε ως δίκη «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του δεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρο.

Ο Μπολσονάρο, στενός σύμμαχος του Τραμπ, αντιμετωπίζει δίκη στη Βραζιλία για φερόμενη απόπειρα ανατροπής του Λούλα μετά την προεδρική του νίκη το 2022. Εάν κριθεί ένοχος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες ποινή φυλάκισης για τον σχεδιασμό του πραξικοπήματος.

Μιλώντας αποκλειστικά στο CNN σήμερα, Πέμπτη ο ντα Σίλβα, δήλωσε ότι οι απειλές του Τραμπ έχουν ξεφύγει από το «πρωτόκολλο» και υποστήριξε ότι η μοίρα του προκατόχου του δεν μπορεί να αποτελεί μέρος των εμπορικών διαπραγματεύσεων.

«Η δικαστική εξουσία στη Βραζιλία είναι ανεξάρτητη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει καμία απολύτως επιρροή», είπε, προσθέτοντας ότι ο Μπολσονάρο «δεν κρίνεται προσωπικά. Κρίνεται από τις πράξεις με τις οποίες προσπάθησε να οργανώσει πραξικόπημα».

«Νόμιζα ότι ήταν fake news»

O Λούλα εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για την προσέγγιση του Τραμπ, λέγοντας αρχικά ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αυθεντική.

«Ήταν πολύ δυσάρεστο», είπε. «Νόμιζα ότι ήταν fake news».

«Η Βραζιλία πρέπει να φροντίζει τη Βραζιλία και να φροντίζει τον βραζιλιάνικο λαό και να μην φροντίζει για τα συμφέροντα των άλλων», δήλωσε ο Λούλα, προσθέτοντας: «Η Βραζιλία δεν θα δεχτεί τίποτα που της επιβάλλεται. Δεχόμαστε διαπραγματεύσεις και όχι επιβολή».

Σε αντίθεση με τις πάνω από 20 χώρες που έχουν λάβει επιστολές από τον Τραμπ αυτόν τον μήνα, οι ΗΠΑ είχαν εμπορικό πλεόνασμα 6,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Βραζιλία πέρυσι.

Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ εξήγαγαν περισσότερα αγαθά στη Βραζιλία από ό,τι εισήγαγαν από εκεί - μια ανισορροπία που θα έπρεπε ήδη να ικανοποιεί την εμπορική ατζέντα του Τραμπ.

Οι κορυφαίες εξαγωγές των ΗΠΑ προς τη Βραζιλία το 2024 περιελάμβαναν αεροσκάφη και διαστημόπλοια, καύσιμα, βιομηχανικά μηχανήματα όπως πυρηνικοί αντιδραστήρες και ηλεκτρικό εξοπλισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής των ΗΠΑ.

Ένας δασμός 50% από τη Βραζιλία σε αμερικανικά προϊόντα ως αντίποινα θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά αυτές τις βιομηχανίες.

Ωστόσο, ο Λούλα υπογράμμισε την προθυμία του να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον την Πέμπτη, λέγοντας ότι εναπόκειται στον Τραμπ να «εξετάσει σοβαρά» το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης και ότι ελπίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα αλλάξει γνώμη.

«Δεν είμαι προοδευτικός πρόεδρος. Είμαι ο πρόεδρος της Βραζιλίας. Δεν βλέπω τον Πρόεδρο Τραμπ ως ακροδεξιό πρόεδρο. Τον βλέπω ως τον πρόεδρο των ΗΠΑ - εξελέγη από τον αμερικανικό λαό», δήλωσε, απορρίπτοντας την πιθανότητα το ιδεολογικό τους υπόβαθρο να μπορούσε να δυσχεράνει τις διαπραγματεύσεις.

«Το καλύτερο πράγμα στον κόσμο είναι να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να μιλήσουμε», πρόσθεσε.

«Εάν ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πρόθυμος να λάβει σοβαρά υπόψη τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Βραζιλίας και ΗΠΑ, τότε θα είμαι ανοιχτός στο να διαπραγματευτώ οτιδήποτε κριθεί απαραίτητο. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η σχέση μεταξύ των δύο χωρών δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι», είπε.

Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έρευνα για αυτό που χαρακτήρισαν «άδικες» εμπορικές πρακτικές από τη Βραζιλία, κλιμακώνοντας την ένταση με την 10η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

