Στην πρώτη του αντίδραση στις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ενθαρρύνει τη συνέχιση του πολέμου, προειδοποιώντας παράλληλα πως ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία στο πλαίσιο της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» θα θεωρούνται νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι της Ρωσίας.

Απαντώντας στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός εντός 50 ημερών, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι «η Μόσχα δεν δέχεται απειλές».

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρυνε τη στάση του απέναντι στη Ρωσία, θέτοντας προθεσμία 50 ημερών για επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, ανακοι9νώνντας ταυτόχρονα την αποστολή επιπλέον πυραυλικών συστημάτων και οπλισμού στο Κίεβο.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι εάν η Μόσχα δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία σε διάστημα 50 μερών, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων κυρώσεων.

Σχολιάζοντας τις συγκεκριμένες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, η Μαρία Ζαχάροβα, υποστήριξε ότι «αποτελούν σήμα για τη συνέχιση της σφαγής στην Ουκρανία».

«Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσουμε τη χώρα μας», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, προειδοποιώντας πως η Ρωσία θεωρεί ότι αυξάνεται πλέον η ανάγκη να εκπληρώσει πλήρως τους στρατηγικούς της στόχους στην Ουκρανία.

Νόμιμος στρατιωτικός στόχος η «Συμμαχία των Προθύμων» στην Ουκρανία

Η Ρωσία αντιμετωπίζει τη συγκρότηση της λεγόμενης "Συμμαχίας των Προθύμων" ως σχέδιο στρατιωτικής επέμβασης και προειδοποιεί πως κάθε μονάδα της στην Ουκρανία θα θεωρείται νόμιμος στόχος, ανέφερε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Η Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Μόσχα θεωρεί οποιαδήποτε ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, ακόμη και υπό το πρόσχημα διεθνούς συνεργασίας, ως απαράδεκτη ενέργεια στρατιωτικής παρέμβασης.

«Έχουμε επανειλημμένως καταστήσει σαφές ότι η ανάπτυξη ενόπλων δυνάμεων άλλων χωρών στην Ουκρανία, υπό οποιαδήποτε πρόφαση, είναι απολύτως απαράδεκτη. Τη θεωρούμε προετοιμασία για ξένη στρατιωτική επέμβαση. Οι λεγόμενες "πολυεθνικές δυνάμεις" θα θεωρούνται από εμάς νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Δύση προετοιμάζει τη Μολδαβία να γίνει «δεύτερη Ουκρανία»

Η Μαρία Ζαχάροβα, μεταξύ άλλων, κατηγόρησε το ΝΑΤΟ και τις δυτικές χώρες για σχέδιο στρατιωτικοποίησης της Μολδαβίας για να χρησιμοποιηθεί ως "δεύτερη Ουκρανία".

«Στρώνεται το έδαφος για τη στρατιωτικοποίηση αυτής της χώρας, προς όφελος του ΝΑΤΟ», ανέφερε. «Γιατί γίνεται όλο αυτό; Η απάντηση είναι προφανής: η χώρα αυτή προετοιμάζεται για να μετατραπεί σε ‘δεύτερη Ουκρανία’.»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.