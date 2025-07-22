Σφοδρή επίθεση κατά του Μπαράκ Ομπάμα εξαπέλυσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον πρώην πρόεδρο για προδοσία και συνωμοσία.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε στο Οβάλ Γραφείο για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, γρήγορα στράφηκε σε μια επίθεση εναντίον του Ομπάμα κάνοντας λόγο για μια έρευνα σχετικά με το εάν η Ρωσία παρενέβη στις εκλογές του 2016.

Ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι πρωτοστάτησε στο να ανοίξει αυτή η έρευνα, που θέτει το ερώτημα για το κατά πόσο ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη για να σταδιοδρομήσει στην πρώτη του θητεία με την παρέμβαση της Ρωσίας.

«Είτε είναι σωστό είτε λάθος, ήρθε η ώρα να κυνηγήσουμε κάποιους ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, αφού αναφέρθηκε σε πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τον ρόλο του Ομπάμα στην έναρξη έρευνας για την ύπαρξη ρωσικής παρέμβασης μετά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Ομπάμα το ξεκίνησε και ο [Τζο] Μπάιντεν ήταν εκεί μαζί του, και ο [Τζέιμς] Κόμεϊ ήταν εκεί, και ο [Τζέιμς] Κλάπερ — όλη η ομάδα ήταν εκεί, και ο [Τζον] Μπρέναν»

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Ο αρχηγός της συμμορίας ήταν ο Πρόεδρος Ομπάμα… Είναι ένοχος».

Πηγή: skai.gr

