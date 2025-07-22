Καθώς η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα συνεχίζει να επιδεινώνεται, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έστειλε ένα σαφές μήνυμα: «Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα πεθαίνουν από την πείνα», σημειώνει το CNN.

Τις τελευταίες 24 ώρες, 15 άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, πέθαναν από την πείνα σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Επιπλέον, τουλάχιστον 1.054 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό ενώ προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε επισιτιστική βοήθεια στη Γάζα, πρόσθεσε το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην ανακοίνωσή του.

Προειδοποίηση Γκουτέρες

Η πείνα «χτυπάει κάθε πόρτα» στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «φρίκη». «Σε όλο τον κόσμο, βλέπουμε μια απόλυτη αδιαφορία, αν όχι κατάφωρη παραβίαση, του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Γκουτέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Θάνατοι σε σημεία παροχής βοήθειας

Απελπισμένοι, πεινασμένοι άνθρωποι, πλησιάζουν τα σημεία παροχής βοήθειας που διαχειρίζεται το υποστηριζόμενο από το Ισραληλ και τις ΗΠΑ, Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), «παρόλο που μεταξύ 27 Μαΐου και 21 Ιουλίου, 1.054 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα ενώ προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τρόφιμα», σύμφωνα με δήλωση του γραφείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Το γραφείο του ΟΗΕ κάλεσε το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και να άρει τους περιορισμούς που έχει επιβάλει στον ΟΗΕ και σε άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις στην περιοχή.

Σχέδιο κατάπαυσης του πυρός

Σχεδόν μια εβδομάδα μετά την υποβολή του τελευταίου σχεδίου για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, όλα τα μέρη εξακολουθούν να περιμένουν την απάντηση των ηγετών της Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις διαπραγματεύσεις, σημειώνει το CNN.

Εν τω μεταξύ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάλεσε την Τρίτη τη διεθνή κοινότητα να «σταθεί ενωμένη» ενάντια στη «βαρβαρότητα» του Ισραήλ στη Γάζα. «Ας πούμε ΄φτάνει πια΄ σε αυτή την καταπίεση και αυτή τη βαρβαρότητα», δήλωσε ο Ερντογάν.

