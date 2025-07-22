Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ βρίσκεται σε επαφή με τη νομική ομάδα της Γκισλέιν Μάξγουελ, στενής συνεργάτιδας του Τζέφρι Έπσταϊν, προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι διατεθειμένη να μιλήσει στους εισαγγελείς.

Μάλιστα, ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, δήλωσε την Τρίτη ότι αναμένει να τη συναντήσει τις επόμενες ημέρες.

Η απόφαση να ζητηθεί συνάντηση με τη Μάξγουελ έρχεται καθώς η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να δώσει στη δημοσιότητα επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στο κελί του το 2019 ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες περί σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μας έδωσε εντολή να δημοσιοποιήσουμε όλα τα αξιόπιστα στοιχεία», ανέφερε ο Μπλανς σε δήλωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι αν η Μάξγουελ «έχει πληροφορίες για οποιονδήποτε έχει διαπράξει εγκλήματα εις βάρος θυμάτων, το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα ακούσουν όσα έχει να πει».

Ο Μπλανς δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τους δικηγόρους της Μάξγουελ για να διαπιστώσει αν είναι πρόθυμη να μιλήσει στους εισαγγελείς.

«Αναμένω να συναντηθώ με την κυρία Μάξγουελ τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την κυβέρνηση και ότι η Γκισλέιν θα καταθέσει πάντοτε με ειλικρίνεια. Είμαστε ευγνώμονες στον πρόεδρο Τραμπ για τη δέσμευσή του να αποκαλυφθεί η αλήθεια σ’ αυτή την υπόθεση. Δεν έχουμε κανένα άλλο σχόλιο προς το παρόν», δήλωσε ο Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους, δικηγόρος της Μάξγουελ.

Ορισμένοι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες ζητούν την παραίτηση της Μπόντι, αφότου υπαναχώρησε από τη δέσμευσή της ότι το Υπουργείο θα έδινε στη δημοσιότητα επιπλέον στοιχεία, περιλαμβανομένων «πολλών ονομάτων» και «πολλών αρχείων καταγραφής πτήσεων» σε σχέση με πελάτες του Έπσταϊν.

Μετά τη δημοσίευση μόνο επιλεγμένων εγγράφων που δεν φώτισαν περαιτέρω την υπόθεση, το Υπουργείο και το FBI εξέδωσαν κοινό υπόμνημα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, που επιχειρούσε να διαλύσει τις μακροχρόνιες θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον Έπσταϊν, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει «καμία ενοχοποιητική λίστα πελατών» ή ενδείξεις για εκβιασμό.

Έκτοτε, κατόπιν εντολής του Τραμπ, η Μπόντι και ο Μπλανς υπέβαλαν αίτημα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για την αποσφράγιση καταθέσεων ενώπιον σώματος ενόρκων (grand jury) τόσο για την υπόθεση του Έπσταϊν όσο και για της Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για πέντε ομοσπονδιακά αδικήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή της στη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων από τον Έπσταϊν.

Ωστόσο, νομικοί εμπειρογνώμονες – μεταξύ αυτών και ο πρώην δικηγόρος του Έπσταϊν, Άλαν Ντέρσοβιτς – δήλωσαν ότι οι συγκεκριμένες καταθέσεις πιθανότατα δεν θα περιέχουν τα στοιχεία που αναζητούν οι υποστηρικτές του Τραμπ.

Ένας δικαστής θα μπορούσε επίσης να απορρίψει το αίτημα.

Σε συνέντευξή του στο Fox News Sunday, ο Ντέρσοβιτς κάλεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα άλλα στοιχεία, όπως τις αναφορές του FBI από συνεντεύξεις με τα θύματα του Έπσταϊν.

Ζήτησε ακόμη από την κυβέρνηση να χορηγήσει ασυλία στη Μάξγουελ, ώστε να μπορέσει να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου σχετικά με τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Ο Τζόνσον έκλεισε πρόωρα τη Βουλή

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα διακόψει πρόωρα τις εργασίες της Βουλής για το καλοκαίρι, στέλνοντας τους βουλευτές στα σπίτια τους από την Τετάρτη σε μια προσπάθεια να αποφύγει ψηφοφορία για τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με τους New York Times.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να εμποδίσει τους Δημοκρατικούς από το να προκαλέσουν διαδικαστικές ψηφοφορίες που θα υποχρέωναν το Κογκρέσο να ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τη δημοσιοποίηση του φακέλου της πολύκροτης υπόθεσης. Η απόφαση του Τζόνσον αποκαλύπτει το βάθος των εσωτερικών διαιρέσεων στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών, καθώς το θέμα έχει φέρει σε αμηχανία τον Ντόναλντ Τραμπ και έχει αναστατώσει τη σκληροπυρηνική βάση των ψηφοφόρων του κινήματος MAGA.

«Τέλος οι διαλέξεις περί διαφάνειας», δήλωσε ο φανερά εκνευρισμένος Τζόνσον σε συνέντευξη Τύπου. Κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για «ατελείωτες προσπάθειες πολιτικοποίησης της έρευνας για τον Έπσταϊν» και πρόσθεσε: «Δεν θα παίξουμε πολιτικά παιχνίδια με αυτό το ζήτημα».

Η Βουλή επρόκειτο να εξετάσει αυτή την εβδομάδα νομοσχέδια για τη μετανάστευση, την αδειοδότηση έργων και την κατάργηση ρυθμίσεων της κυβέρνησης Μπάιντεν, όμως η επιτροπή Κανόνων, που ελέγχεται από τον Τζόνσον, έχει παραλύσει εξαιτίας της πίεσης για το θέμα Έπσταϊν. Οι Δημοκρατικοί επιχείρησαν να εντάξουν σχετική πρόταση σε διαδικαστικές ψηφοφορίες, αναγκάζοντας τους Ρεπουμπλικανούς να επιλέξουν μεταξύ διαφάνειας και εσωκομματικού κόστους.

Απέναντι στην πίεση, ο Τζόνσον αρχικά είχε πει ότι τα αρχεία πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα. Ωστόσο, τη Δευτέρα ανακοίνωσε ότι δεν θα προγραμματίσει καμία ψηφοφορία μέσα στο καλοκαίρι, λέγοντας πως ο Τραμπ χρειάζεται «χρόνο» για να αποφασίσει πώς να προχωρήσει. Την Τρίτη, υποστήριξε ότι οι Ρεπουμπλικανοί είναι ενωμένοι στο ζήτημα, κάτι που διαψεύδεται στην πράξη, σημειώνουν οι ΝΥΤ.

Η πρόωρη αναστολή εργασιών σημαίνει ότι η Βουλή δεν μπορεί να προχωρήσει σε κανένα ουσιαστικό νομοθέτημα έως το φθινόπωρο, ενώ η απαίτηση για πλήρη διαφάνεια στην υπόθεση Έπσταϊν συνεχίζει να διχάζει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και να πιέζει προσωπικά τον Τραμπ.



