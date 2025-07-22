Καύσωνας: 102 σταθμοί με θερμοκρασίες άνω των 40 °C

Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σήμερα με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 43 °C σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, για ακόμα μία ημέρα οι υψηλότερες θερμοκρασίες της επικράτειας σημειώθηκαν στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά, όπου πλησίασαν τους 45 °C.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε χάρτη που ακολουθεί, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C σε 311 από τους 550 ενεργούς σταθμούς, τους 40 °C σε 102 σταθμούς και τους 42 °C σε 34 σταθμούς.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία (37.1 °C) ήταν κατά 1.5 °C υψηλότερη αυτής της Δευτέρας 21/07 (35.6°C).

Παρακάτω επισυνάπτεται χάρτης όπου παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C.

