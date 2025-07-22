Αδελφός Τζέφρι Επστάιν: Δεν αυτοκτόνησε, τον σκότωσαν στο κελί

Ο αδελφός του Τζέφρι Επστάιν, Mαρκ, επαναφέρει στο προσκήνιο τις υποψίες γύρω από τον θάνατο του καταδικασμένου, για σεξουαλική εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων, χρηματιστή, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, στο Κέντρο Κράτησης του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας τη Δευτέρα στην εκπομπή Crime Stories with Nancy Grace, ο Μάρκ Επστάιν αμφισβήτησε ανοιχτά την επίσημη εκδοχή των αρχών, ότι ο αδελφός του αυτοκτόνησε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούσε πλέον να πιστέψει» αυτή την εξήγηση μετά από όσα άκουσε από τους ιατροδικαστές που συμμετείχαν στη νεκροτομή.

Όπως αποκάλυψε, δύο παθολόγοι τον πλησίασαν μετά την αυτοψία και του είπαν πως «δεν μπορούσαν να χαρακτηρίσουν τον θάνατο ως αυτοκτονία, διότι έμοιαζε υπερβολικά με δολοφονία».

Παρά το γεγονός ότι η ομοσπονδιακή αναφορά του θανάτου αναφέρεται σε αυτοκτονία δι’ απαγχονισμού με αυτοσχέδιο σχοινί από υφασμάτινο ιμάντα, ο Mαρκ τονίζει πως αυτό δεν καταγράφηκε στα επίσημα έγγραφα.

Ο ίδιος θεωρεί εξαιρετικά ύποπτο το γεγονός ότι ο αδελφός του φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του πριν καν μάθει αν τελικά θα μπορέσει να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, κάτι που εξάλλου θα του επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι του.

«Κάθε Αμερικανός πολίτης θα έπρεπε να ανησυχεί», προειδοποιεί.

«Μιλάμε για έναν άνθρωπο που πέθανε υπό ομοσπονδιακή προστασία, αυτό θα έπρεπε να μας ταράζει όλους».

Η υπόθεση Eπστάιν παραμένει βαθιά αμφιλεγόμενη εδώ και χρόνια, ενώ η συζήτηση γύρω από τον θάνατό του καταδικασμένου χρηματιστή, έχει αναζωπυρωθεί.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα περίπου 11 ώρες βιντεοληπτικού υλικού από το εξωτερικό του κελιού του, ως απόδειξη ότι κατά τη διάρκεια του κρίσιμου χρονικού διαστήματος, του θανάτου του δεν εισήλθε κανείς στο κελί του.

Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες αναφορές, το βίντεο φέρεται να έχει υποστεί επεξεργασία, γεγονός που «πυροδότησε» νέες καταγγελίες περί συγκάλυψης.

Το ζήτημα έχει γίνει ακόμη και θέμα στο podcast «2 Angry Men», όπου εξετάστηκε η πιθανότητα αλλοίωσης του υλικού.

Παρά τις συνεχείς εικασίες, η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει «αυτοκτονία» και όλα δείχνουν ότι οι ομοσπονδιακές αρχές δε σκοπεύουν να μετακινηθούν από αυτή τη θέση — τουλάχιστον προς το παρόν.

Οι πιέσεις ωστόσο για διαφάνεια εντείνονται, με την κοινή γνώμη να ζητά την πλήρη αποκάλυψη των εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Eπστάιν, συμπεριλαμβανομένης της περιβόητης «λίστας» με τα ονόματα των πελατών του.

Πηγή: skai.gr

