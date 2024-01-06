Λευκός αστυνομικός στις ΗΠΑ καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση χθες Παρασκευή για τον ρόλο του στον θάνατο του Ελάιζα ΜακΚλέιν, ενός νεαρού Αφροαμερικανού στον οποίο αστυνομικοί έκαναν κεφαλοκλείδωμα κατά τη σύλληψή του το 2019 ενώ του χορηγήθηκε και ισχυρό ηρεμιστικό.

Ο δικαστής που ανακοίνωσε την ποινή δήλωσε «σοκαρισμένος από την προφανή αδιαφορία» του αστυνομικού «για τα δεινά» του νεαρού άνδρα, «ο οποίος φορούσε χειροπέδες και πραγματικά δεν αποτελούσε απειλή για κανέναν».

Από τους τρεις αστυνομικούς που διώκονταν στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, σύμβολο της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, μόνο ο Ράντι Ρεντίμα κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας τον Οκτώβριο. Οι δύο άλλοι συνάδελφοί του είχαν αθωωθεί.

Ο δικαστής του επέβαλε και ποινή τεσσάρων ετών φυλάκιση με αναστολή.

«Ο Ράντι Ρεντίμα θα παραμείνει ένας αγροίκος με αστυνομικό σήμα», κατήγγειλε η Σινίν ΜακΚλέιν, μητέρα του Ελάιζα, καταγγέλλοντας «τα απάνθρωπα πρωτόκολλα» της αστυνομίας. Σύμφωνα με την ίδια, «η φυλακή είναι η μόνη δικαιοσύνη που αξίζει» ο αστυνομικός.

Ο θάνατος του 23χρονου Αφροαμερικανού στην Αουρόρα του Κολοράντο αρχικά δεν είχε τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως αυτό άλλαξε μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, ενός άλλου Αφροαμερικανού που πέθανε τον Μάιο του 2020 κατά τη βίαιη σύλληψή του από λευκό αστυνομικό.

Ο Ελάιζα ΜακΚλέιν πέθανε τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή του από καρδιακή ανακοπή. Κατά τη σύλληψή του οι αστυνομικοί του έκαναν κεφαλοκλείδωμα, ενώ δύο διασώστες του χορήγησαν κεταμίνη, ένα ισχυρό ηρεμιστικό.

Σε ξεχωριστή δίκη οι διασώστες κρίθηκαν ένοχοι τον Δεκέμβριο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και αναμένουν την απαγγελία της ποινής τους.

«Αντιδράσαμε όπως έχουμε εκπαιδευτεί», ισχυρίστηκε ο Ρεντίμα χθες στο δικαστήριο. Ο πρώην αστυνομικός, που πλέον έχει αποπεμφθεί από το σώμα, εξέφρασε επίσης «τα ειλικρινά του συλλυπητήρια».

Το βράδυ της 24ης Αυγούστου 2019 η αστυνομία έλαβε κλήση από πολίτη ο οποίος δήλωσε ότι ένας άνδρας που φορά χοντρό παλτό και μάσκα του σκι, αν και είχε ζέστη, «συμπεριφέρεται περίεργα» σε δρόμο της Αουρόρα. Αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι ο ΜακΚλέιν, που ήταν άοπλος, προσπάθησε να του αρπάξει το όπλο.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν μέσα σε δευτερόλεπτα τον ΜακΚλέιν και του έκαναν κεφαλοκλείδωμα τουλάχιστον δύο φορές. Αυτός έκανε εμετό μέσα στη μάσκα του σκι και είπε επανειλημμένα στους αστυνομικούς ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει.

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, είχε απλώς πάει να αγοράσει ένα ποτό και φορούσε συχνά τη μάσκα του σκι για να μην κρυώσει.

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο Ράντι Ρεντίμα να βάλει το γόνατό του στην πλάτη του γιου μου και να καθίσει πάνω του», επέμεινε η μητέρα του ΜακΚλέιν, υπενθυμίζοντας ότι ο γιος της «φορούσε ήδη χειροπέδες» και «απλώς χρειαζόταν να καθίσει σε καλύτερη στάση για να μπορέσει να αναπνεύσει».

Η αρχική νεκροψία- νεκροτομή του ΜακΚλέιν το 2019 δεν κατέληξε σε συγκεκριμένη αιτία θανάτου. Ωστόσο νέα νεκροψία- νεκροτομή το 2021 ανέφερε ότι ο νεαρός Αφροαμερικανός πέθανε «από επιπλοκές λόγω της χορήγησης κεταμίνης, αφού ακινητοποιήθηκε βίαια».

Αρχικά οι εισαγγελείς του Κολοράντο αρνήθηκαν να ερευνήσουν την υπόθεση, κάτι που άλλαξε μετά τον θάνατο του Φλόιντ και αφότου ο κυβερνήτης του Κολοράντο Τζάρεντ Πόλις ζήτησε να επαναληφθούν οι έρευνες τον Ιούνιο του 2020 μετά τη συνάντησή του με την οικογένεια του νεκρού.

Αίτηση για την επανέναρξη της έρευνας είχε συγκεντρώσει περισσότερες από τρία εκατομμύρια υπογραφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

