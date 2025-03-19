Τραμπ – Πούτιν με συμφωνία αλλά χωρίς συμφωνία

Της Αθηνάς Παπακώστα

O πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, απέρριψε την αμερικανική πρόταση για άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ. Αντιθέτως, συμφώνησε μόνο σε παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές και κρίσιμες υποδομές τόσο στην Ουκρανία όσο και τη Ρωσία για 30 ημέρες.

Σταθερό αγκάθι, ο όρος της Μόσχας, όπως διατυπώθηκε εκ νέου και στη σχετική ανακοίνωση του Κρεμλίνου: η επίλυση της σύγκρουσης πρέπει να είναι «συνολική, βιώσιμη και μακροχρόνια», λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της ίδιας της Ρωσίας και τις βαθύτερες αιτίες του πολέμου.

Το τηλεφώνημα των δύο ηγετών διήρκησε περίπου 90 λεπτά. Εκτός από τη συμφωνία για «μίνι» εκεχειρία σε ενέργεια και υποδομές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, συμφώνησαν να ξεκινήσουν, επίσης, άμεσα νέες διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή για συμφωνία ναυτικής εκεχειρίας στη Μαύρη Θάλασσα, επίτευξη πλήρους κατάπαυσης του πυρός και μόνιμης ειρήνης. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ενημέρωση του Κρεμλίνου, συμφωνήθηκε Ρωσία και Ουκρανία να ανταλλάξουν αιχμαλώτους, ενώ… Τραμπ και Πούτιν συζήτησαν ακόμη και την ιδέα του Ρώσου προέδρου για τη διοργάνωση αγώνων χόκεϊ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.

Για τους αναλυτές ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να μείνει ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον Αμερικανό ομόλογό του. Μπορεί, εξηγούν, να μην κέρδισε πολλά – όπως για παράδειγμα την ικανοποίηση του αιτήματός του για παύση της παροχής στρατιωτικής βοήθειας και πληροφοριών από τη Δύση προς την Ουκρανία, αλλά τουλάχιστον δεν έχασε τίποτε σημαντικό για τη Ρωσία.

Οι «κόκκινες» γραμμές της Μόσχας εξακολουθούν να παραμένουν ανέπαφες, ενώ η ρωσική πλευρά κερδίζει χρόνο. Δεν υποχρεώνεται να σταματήσει τις χερσαίες στρατιωτικές της επιχειρήσεις και, συνεπώς, διατηρεί το πλεονέκτημα να καταγράψει επιπλέον εδαφικά κέρδη εντός της ουκρανικής επικράτειας.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μία «πολύ καλή και παραγωγική» συνομιλία. «Συζητήθηκαν πολλά στοιχεία μίας Συμφωνίας για την Ειρήνη» τόνισε σχετικά, υπογραμμίζοντας ότι «τόσο ο πρόεδρος Πούτιν όσο και ο πρόεδρος Ζελένσκι» θέλουν να δουν τη σύγκρουση στην οποία «χιλιάδες στρατιώτες σκοτώνονται να τελειώσει».

Για τους Times της Νέας Υόρκης, οι προσδοκίες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, που προεκλογικά φιλοδοξούσε να τελειώσει τον πόλεμο σε 24 ώρες, δεν ικανοποιήθηκαν.

Μολονότι τα προηγούμενα 24ωρα είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις από πλευράς Ουάσιγκτον πως «η συμφωνία για την ειρήνη είναι κοντά», ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αρκεστεί, μονάχα, στο γεγονός πως κερδίζοντας, έστω, μία μερική εκεχειρία αλλά και έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή κατάφερε ένα βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου αλλά ο δρόμος μέχρι το τέλος προβλέπεται, ακόμη, μακρύς.

Στην επίσημη ενημέρωσή του, ο Λευκός Οίκος δεν ανέφερε πουθενά τη συμφωνία στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός για 30 ημέρες, που επετεύχθη την προηγούμενη εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία. Κατά τους αναλυτές, το Κίεβο δεν βρίσκεται ανάμεσα στους κερδισμένους και δεν αποκλείεται να αντιλαμβάνεται ήδη το παιχνίδι Πούτιν με τον χρόνο. Ήδη στην πρώτη του αντίδραση ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε επί της αρχής υπέρ της μερικής εκεχειρίας σε ενεργειακές και κρίσιμες υποδομές σε Ουκρανία και Ρωσία, αλλά ζήτησε να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες από την Ουάσιγκτον και τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Νομίζω ότι θα ήταν σωστό να έχουμε μια συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ και να μάθουμε τις λεπτομέρειες για το τι πρόσφεραν οι Ρώσοι στους Αμερικανούς ή για το τι πρόσφεραν οι Αμερικανοί στους Ρώσους» τόνισε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον Βλάντιμιρ Πούτιν στοχεύουν στην «αποδυνάμωση» της Ουκρανίας και δείχνουν ότι δεν είναι έτοιμος να «βάλει τέλος» στον πόλεμο.

Και όσο περιμένουμε την επόμενη φάση των εν εξελίξει συνομιλιών να ξεκινήσει στη Μέση Ανατολή, Μόσχα και Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας αντάλλαξαν εκ νέου χτυπήματα.

Πηγή: skai.gr

