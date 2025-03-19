Οι αρχές του Ισημερινού συνέχιζαν χθες Τρίτη τις προσπάθειες να περιορίσουν τη ρύπανση ποταμών μετά τη διαρροή πετρελαίου την περασμένη Πέμπτη η οποία στερεί το πόσιμο νερό από χιλιάδες κατοίκους παραθαλάσσιας περιοχής στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Πετρελαιαγωγός έσπασε την περασμένη εβδομάδα εξαιτίας κατολίσθησης, με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν χιλιάδες βαρέλια αργού, που μόλυναν τουλάχιστον πέντε ποτάμια, ιδίως τον ποταμό Εσμεράλδας, που εκβάλλει στον Ειρηνικό.

«Μιλάμε για 500.000 ανθρώπους που πλήττονται», καθώς πολλές κοινότητες εφοδιάζονται με πόσιμο νερό από την ίδια μονάδα επεξεργασίας, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Teleamazonas ο Βίκο Βιγιασίς, ο δήμαρχος της Εσμεράλδας, πρωτεύουσας της ομώνυμης επαρχίας.

Εξαιτίας της μόλυνσης «δεν υπάρχουν πλέον μορφές ζωής στο νερό» στα ποτάμια Κάπλε και Βίτσε, όπου ρέει «μίγμα πετρελαίου και νερού», τόνισε ο θαλάσσιος βιολόγος Εδουάρδο Ρεμπογιέδο, του καθολικού πανεπιστημίου της πόλης Εσμεράλδας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Ecuavisa.

Στον τομέα αυτόν, όπου η παροχή πόσιμου νερού είναι «περιορισμένη», ο κόσμος «εξαρτάται πολύ από τα ποτάμια», υπογράμμισε.

Εξάλλου, χιλιάδες πολίτες ζουν χάρη στην αλιεία.

Κάποια αγκυροβολημένα αλιευτικά και τα δίχτυα τους είχαν καλυφθεί από πετρέλαιο, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. «Αν συνεχιστεί αυτό, δεν θα μπορούμε πλέον να ψαρέψουμε τίποτα», είπε με ανησυχία ο Λουίς Καμπέσας, κάτοικος της κοινότητας Ροκαφουέρτε.

Οι αρχές κήρυξαν την Κυριακή κατάσταση περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης σ’ όλη την επαρχία και ειδικά σε προστατευόμενη περιοχή που αποτελεί τον βιότοπο 250 και πλέον ειδών ζώων, ιδίως ενυδρίδων, πιθήκων, πελεκάνων και άλλων.

Η δημόσια επιχείρηση Petroecuador, υπεύθυνη για τον αγωγό, χρησιμοποιεί βυτιοφόρα για να ανακτηθεί το αργό που έχει διαρρεύσει στην κοινότητα Κινιντέ.

Τρία πλοία που μετέφεραν πόσιμο νερό αναμένονταν από χθες στο λιμάνι της Εσμεράλδας, σύμφωνα με τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Την Παρασκευή, η Petroecuador ανακοίνωσε την ενεργοποίηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για να τεθεί υπό έλεγχο η διαρροή στον πετρελαιαγωγό που υπέστη ζημιά, τμήμα του δικτύου SOTE, το οποίο μεταφέρει αργό στη χώρα από την περιοχή του Αμαζονίου.

Ο Ισημερινός παράγει περίπου 475.000 βαρέλια πετρελαίου σε ημερήσια βάση. Πρόκειται για βασικό εξαγωγικό προϊόν της χώρας.

Πηγή: skai.gr

