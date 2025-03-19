Μπόρις Πιστόριους: Η υπόσχεση του Πούτιν να σταματήσει τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας δεν αξίζει τίποτα

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας δήλωσε την Τετάρτη ότι η συμφωνία του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει προσωρινά τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις δεν αξίζει «τίποτα» και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να εξασφαλίσει μεγαλύτερες παραχωρήσεις από τον Πούτιν.

«Οι επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές την πρώτη νύχτα μετά από αυτό το υποτιθέμενο καίριο και σπουδαίο τηλεφώνημα δεν έχουν μειωθεί», δήλωσε ο Μπόρις Πιστόριους στο γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Ο Πούτιν παίζει ένα παιχνίδι εδώ και είμαι βέβαιος ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα μπορεί να κάθεται και να παρακολουθεί για πολύ ακόμα», πρόσθεσε ο Πιστόριους.

Πηγή: skai.gr

