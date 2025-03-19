Ανταλλαγή αεροπορικών επιθέσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μετά το τηλεφώνημα Πούτιν-Τραμπ

Η Ρωσία και η Ουκρανία εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές στις υποδομές των δύο χωρών, λίγες ώρες αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα θα σταματήσει να στοχεύει ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το BBC, ο Ουκρανός πρόεδρος Bολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι στόχοι της Ρωσίας περιελάμβαναν νοσοκομεία και υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας. Είπε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε ουσιαστικά τη συνολική κατάπαυση του πυρός στην τηλεφωνική του επικοινωνία την Τρίτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αξιωματούχοι στη νότια ρωσική περιοχή του Κρασνοντάρ δήλωσαν ότι η επίθεση ουκρανικού drone προκάλεσε μικρή πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου.

Λίγες ώρες αφότου ο Πούτιν συμφώνησε να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «υπήρξαν χτυπήματα, ειδικά σε μη στρατιωτικές υποδομές», συμπεριλαμβανομένου ενός νοσοκομείου στο Σούμι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 40 drones εναντίον της Ουκρανίας μετά το τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

«Αυτού του είδους οι νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας είναι που καταστρέφουν τον ενεργειακό μας τομέα, τις υποδομές μας και την κανονική ζωή των Ουκρανών», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Σήμερα, ο Πούτιν απέρριψε ουσιαστικά την πρόταση για πλήρη κατάπαυση του πυρός».

Μονάδες της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας κατέρριψαν 72 από τα 145 ρωσικά drones που εξαπολύθηκαν τη νύχτα, ανακοίνωσε παράλληλα η Πολεμική Αεροπορία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 56 ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα χάθηκαν, χρησιμοποιώντας ορολογία που αφήνει να εννοηθεί ότι ο ουκρανικός στρατός χρησιμοποίησε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για να τα εξουδετερώσει.

Εν τω μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι από τα 57 ουκρανικά drones που αναχαίτισε και κατέστρεψε κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα 35 βρέθηκαν πάνω από τη συνοριακή περιοχή του Κουρσκ.

Στο Μπέλγκοροντ, μια ρωσική περιοχή στα σύνορα με την Ουκρανία, ο κυβερνήτης δήλωσε ότι η κατάσταση «παραμένει δύσκολη». Η Μόσχα ανέφερε την Τρίτη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιχείρησαν χερσαία επίθεση στο Μπέλγκοροντ, αλλά απωθήθηκαν.

Ο Πούτιν απέρριψε μια άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, συμφωνώντας μόνο να σταματήσουν οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές, κατά την πολυαναμενόμενη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ.

Ο Ρώσος πρόεδρος αρνήθηκε να υπογράψει τη συνολική μηνιαία εκεχειρία που επεξεργάστηκε πρόσφατα η ομάδα του Τραμπ με τους Ουκρανούς αξιωματούχους στη Σαουδική Αραβία.

Οι συνομιλίες των ΗΠΑ για την Ουκρανία αναμένεται να συνεχιστούν την Κυριακή στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Περίπου το 80% της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας έχει καταστραφεί από τις ρωσικές βόμβες, δήλωσε ο Ζελένσκι τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το Κίεβο με τη σειρά του έχει πραγματοποιήσει πλήγματα με drones και πυραύλους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Πηγή: skai.gr

