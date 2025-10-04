Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο στο Axios ότι «είμαστε κοντά» σε μια συμφωνία για τη Γάζα, προσθέτοντας ότι θα ασκήσει πιέσεις για την ολοκλήρωσή της τις αμέσως επόμενες μέρες. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ουσιαστικά ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν είχε άλλη επιλογή από το να συμφωνήσει στο σχέδιό του, ενώ υποστήριξε επίσης ότι η Χαμάς υποστηρίζει τη συμφωνία.



«Είπα, "Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη". Δεν είχε πρόβλημα... πρέπει να το αποδεχθεί. Δεν έχει άλλη επιλογή. Μαζί μου, πρέπει να μην έχεις πρόβλημα». Την Παρασκευή, πριν ο Αμερικανός πρόεδρος καλέσει δημόσια το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του, μίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι το επιτελείο του τον είχε προειδοποιήσει πριν από την επικοινωνία τους ότι ο Νετανιάχου είχε επιφυλάξεις. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι όταν μίλησαν, ο Νετανιάχου συμφώνησε να προχωρήσει με το σχέδιό του.



«Είχαμε μεγάλη αποδοχή για το σχέδιό μας — όλες οι χώρες του κόσμου είναι υπέρ. Ο Μπίμπι είναι υπέρ. Η Χαμάς έκανε πολλά — θέλουν να το κάνουν (συμφωνία). Τώρα θα πρέπει να το κλείσουμε», είπε ο Τραμπ.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε δε, ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν «πολύ χρήσιμος» στο να πιέσει την Χαμάς να προχωρήσει με την απελευθέρωση των ομήρων.

«Ο Ερντογάν βοήθησε πολύ. Είναι σκληρός τύπος, αλλά είναι φίλος μου και ήταν εξαιρετικός», είπε ο Τραμπ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ μίλησε με τον Ερντογάν την Παρασκευή, πριν από την απάντηση της Χαμάς, και του ζήτησε να βεβαιωθεί ότι η Χαμάς δεν θα αρνηθεί τη συμφωνία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είπε στον Ερντογάν: "Έκανα πολλά για σένα και τώρα χρειάζομαι να κάνεις αυτό"», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ είπε στο Axios ότι ο πόλεμος στη Γάζα απομόνωσε το Ισραήλ διεθνώς, και επισήμανε ότι ένας από τους στόχους του για τον τερματισμό του είναι να αποκαταστήσει τη διεθνή θέση του Ισραήλ.

«Ο Μπίμπι το πήγε πολύ μακριά, και το Ισραήλ έχασε πολλή υποστήριξη στον κόσμο. Τώρα θα φέρω πίσω όλη αυτή την υποστήριξη», είπε.

«Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά - Δεν θα ανεχτώ καθυστέρηση» προειδοποίησε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, ενόψει των κρίσιμων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο.

«Δεν θα ανεχτώ καθυστέρηση, την οποία πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβεί, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα όπου η Γάζα θα αποτελέσει ξανά απειλή» διαμηνύει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη σκιά του τελεσίγραφου που έστειλε την Παρασκευή στη τζιχαντιστική οργάνωση, που εκπνέει τη Δευτέρα στη 1 π.μ ώρα Ελλάδας.

