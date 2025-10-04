Το λαϊκιστικό κόμμα ΑΝΟ στην Τσεχία θα επιδιώξει να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση, δήλωσε ο ηγέτης του, ο δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις, μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές.

Ο Μπάμπις, που χαρακτήρισε «ιστορικό» το αποτέλεσμα, δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Δήλωσε όμως ότι το ΑΝΟ θα συζητήσει με το ακροδεξιό SPD και το κόμμα των Αυτοκινητιστών που αντιτίθεται στην «πράσινη» πολιτική της ΕΕ, ώστε να στηρίξουν την κυβέρνησή του.

Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, το ΑΝΟ συγκεντρώνει ποσοστό 35,4% και προηγείται με μεγάλη διαφορά του απερχόμενου κυβερνητικού συνασπισμού του κεντροδεξιού πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα, ο οποίος απέσπασε μόνο το 22,7%.

Ο Φιάλα συνεχάρη ήδη τον Μπάμπις για την εκλογική νίκη του.

