Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, σκληροπυρηνικός σύμμαχος της Χαμάς που κρατεί επίσης ομήρους, υποστήριξε σήμερα την απάντηση της τελευταίας στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται από τις δύο αυτές οργανώσεις.

Η Χαμάς, η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση που ελέγχει τη Γάζα, αποδέχθηκε χθες, Παρασκευή, ορισμένα σημαντικά σημεία του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβανομένων του τερματισμού του πολέμου, της αποχώρησης του Ισραήλ και της απελευθέρωσης ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων Παλαιστινίων.

Η απάντηση της Χαμάς είχε ως αποτέλεσμα δηλώσεις αισιοδοξίας από παγκόσμιους ηγέτες που κάλεσαν σε άμεση παύση της πιο πολύνεκρης σύγκρουσης με συμμετοχή του Ισραήλ από τη δημιουργία του το 1948 και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακα.

Περαιτέρω αύξηση των ελπίδων προκάλεσε η υποστηρικτική δήλωση του υποστηριζόμενου από το Ιράν Ισλαμικού Τζιχάντ, μιας οργάνωσης που είναι μικρότερη από τη Χαμάς, αλλά θεωρείται πιο σκληροπυρηνική.

«Η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ αντιπροσωπεύει τη θέση των παρατάξεων της παλαιστινιακής αντίστασης και ο Ισλαμικός Τζιχάντ συμμετείχε υπεύθυνα στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή», ανακοίνωσε η οργάνωση.

Η στάση της Χαμάς και η υποστήριξή της από τον Ισλαμικό Τζιχάντ αναμένεται ότι θα τονώσει το ηθικό των κατοίκων της Γάζας, οι οποίοι τα δύο τελευταία χρόνια έχουν παρακολουθήσει να αποτυγχάνουν η μια προσπάθεια για εκεχειρία μετά την άλλη, σημειώνει το Reuters.

Χαμάς: Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει μια παλαιστινιακή διάσκεψη για το μέλλον της Γάζας

Η Αίγυπτος θα οργανώσει μια διάσκεψη με συμμετοχή των διαφόρων παλαιστινιακών παρατάξεων για να αποφασίσουν για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο, δήλωσε στο μεταξύ σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει ένα «διαπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, περιλαμβανομένου του ζητήματος της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, αλλά δεν έκανε λόγο για τον αφοπλισμό της και για την εξορία της από το παλαιστινιακό έδαφος μετά το τέλος του πολέμου, σημεία κλειδιά του σχεδίου Τραμπ. Υπογράμμισε επίσης ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες για το μέλλον του παλαιστινιακού εδάφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.