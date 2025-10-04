Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταγγελία σοκ για κακοποίηση από Ισραηλινούς

Την άγρια κακοποίηση της ακτιβίστριας για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ, κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιδρομής στον στολίσκο αλληλεγγύης Sumud, κατήγγειλε Τούρκος ακτιβιστής.



«Έσυραν τη μικρή Γκρέτα (Τούνμπεργκ) από τα μαλλιά μπροστά στα μάτια μας, τη χτύπησαν και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Της έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν, ως προειδοποίηση για τους άλλους» κατήγγειλε ο Τούρκος ακτιβιστής Ερσίν Τσελίκ στο πρακτορείο Anadolu.



Ένα αεροπλάνο που μετέφερε 137 ακτιβιστές από τον στολίσκο, συμπεριλαμβανομένων 36 Τούρκων πολιτών, προσγειώθηκε το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα έγινε δεκτή από οικογένειες, δημοσιογράφους και υποστηρικτές μετά τη δοκιμασία τους.



Οι ακτιβιστές είχαν ενταχθεί στην αποστολή για το σπάσιμο του ισραηλινού αποκλεισμού στη Γάζα και την παράδοση βοήθειας, πριν οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαιτίσουν τα πλοία τους.

#BREAKING “They dragged little Greta (Thunberg) by her hair before our eyes, beat her, and forced her to kiss the Israeli flag. They did everything imaginable to her, as a warning to others,” says Turkish activist and Sumud Flotilla participant Ersin Celik pic.twitter.com/43CYfbXzI3 October 4, 2025

Από πλευράς του, ο πρώην πρωθυπουργός της Λιβύης, Όμαρ αλ-Χάσι, περιέγραψε στο τουρκικό πρακτορείο τις σκληρές συνθήκες κράτησης και τις απειλές από τις ισραηλινές δυνάμεις μετά τη σύλληψή του μαζί με εκατοντάδες διεθνείς ακτιβιστές μετά από επίθεση σε στολίσκο βοήθειας με κατεύθυνση τη Γάζα.

Ο αλ-Χάσι, ο οποίος ηγήθηκε της Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας στην Τρίπολη από το 2014 έως το 2015, μίλησε στο Anadolu το Σάββατο μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με αεροπλάνο που μετέφερε απελαθέντες ακτιβιστές από το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ στο Εϊλάτ.

Επέμεινε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στον στολίσκο Sumud σε διεθνή ύδατα, αγνοώντας τους επανειλημμένους ισχυρισμούς των ακτιβιστών ότι ήταν πολίτες που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

«Είπαμε στις (ισραηλινές) δυνάμεις που επιβιβάστηκαν στο πλοίο μας ότι είμαστε πολίτες ακτιβιστές που πηγαίνουν στη Γάζα. Δεν σας αντιμετωπίζουμε και δεν θέλουμε να σας συναντήσουμε στα χωρικά ύδατα της Γάζας ή σε άλλα. Δεν αποτελούμε απειλή», είπε ο αλ-Χάσι.

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το πλοίο «μέσω σύγχρονης στρατιωτικής πειρατείας» και μετέφεραν ακτιβιστές σε ένα λιμάνι, όπου κρατήθηκαν με χειροπέδες σε ανοιχτό χώρο.

Είπε ότι ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, έφτασε και απείλησε τους κρατούμενους με βασανιστήρια και φυλάκιση, κατηγορώντας τους ότι υποστηρίζουν τη Χαμάς.

«Του είπαμε ότι είμαστε αγγελιοφόροι από τον κόσμο που μεταφέρουν βοήθεια από την Ευρώπη, την Τουρκία, τη Βόρεια Αφρική, τη Λατινική Αμερική, τις ΗΠΑ, ακόμη και από Εβραίους που αγαπούν την ειρήνη», είπε ο αλ-Χάσι, προσθέτοντας ότι ο Μπεν-Γκβιρ απάντησε «με αιμοσταγή, ρατσιστικό τρόπο» και επέδειξε «απόλυτη περιφρόνηση για τους διεθνείς ακτιβιστές».

Είπε ότι οι συνθήκες επιδεινώθηκαν μετά την επίσκεψη του Μπεν-Γκβιρ, με τους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων και γυναικών, να υποβάλλονται σε εξευτελιστική μεταχείριση. Πέρασαν περισσότερες από οκτώ ώρες σε άθλιες συνθήκες πριν οδηγηθούν για έρευνες σε μια αποθήκη του λιμανιού, όπου κατασχέθηκαν τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Μέχρι την αυγή, τεθωρακισμένα οχήματα μετέφεραν τους κρατούμενους ακτιβιστές «σε συνθήκες φυλακισμένων» σε κέντρα κράτησης που πιστεύεται ότι βρίσκονται στο νότιο Ισραήλ, πρόσθεσε, περιγράφοντας περαιτέρω επιδείνωση της μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένων εντατικοποιημένων ανακρίσεων και στέρησης νερού, τροφής και ιατρικής περίθαλψης.

Εξέφρασε ευγνωμοσύνη στην τουρκική κυβέρνηση και τον λαό για τη θερμή υποδοχή και υποστήριξη κατά την άφιξή τους, λέγοντας ότι βοήθησε στην ανακούφιση των δεινών που υπέστησαν.

«Λυπούμαστε πραγματικά που δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στα παιδιά της Γάζας», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.