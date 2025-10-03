Τραμπ προς Χαμάς: Συμφωνία έως την Κυριακή ειδάλλως κόλαση

Τελεσίγραφο στη Χαμάς για συμφωνία στο αμερικανικό σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα έως το απόγευμα της Κυριακής (6 μμ. τοπική ώρα Ουάσινγκτον, 1 πμ. ώρα Ελλάδας) έστειλε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας την οργάνωση ότι στην αντίθετη περίπτωση έρχεται «κόλαση».

«Αν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία που είναι η τελευταία ευκαιρία θα ξεσπάσει κόλαση, που δεν έχει δει κανείς ξανά, εναντίον της Χαμάς» δηλώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο Τραμπ διαμηνύει ότι «θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα

Η Χαμάς αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια μια αδίστακτη και βίαιη απειλή στη Μέση Ανατολή! Έχουν σκοτώσει (και έχουν κάνει ζωές αφόρητα άθλιες), με αποκορύφωμα τη ΣΦΑΓΗ της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, μωρά, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και πολλούς νέους άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, που ετοιμάζονται να γιορτάσουν μαζί τη μέλλουσα ζωή τους. Ως αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στον πολιτισμό, περισσότεροι από 25.000 «στρατιώτες» της Χαμάς έχουν ήδη σκοτωθεί. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι περικυκλωμένοι και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ, περιμένοντας απλώς να δώσω τη λέξη «ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ», για να σβήσουν γρήγορα οι ζωές τους. Όσο για τους υπόλοιπους, ξέρουμε πού και ποιοι είστε, και θα κυνηγηθείτε και θα σκοτωθείτε. Ζητώ από όλους τους αθώους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν αμέσως αυτή την περιοχή του δυνητικά μεγάλου μελλοντικού θανάτου για ασφαλέστερα μέρη της Γάζας. Όλοι θα έχουν καλή φροντίδα από αυτούς που περιμένουν να βοηθηθούν. Ευτυχώς για τη Χαμάς, ωστόσο, θα τους δοθεί μια τελευταία ευκαιρία! Μεγάλα, ισχυρά και πολύ πλούσια έθνη της Μέσης Ανατολής και των γύρω περιοχών, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συμφώνησαν, με το Ισραήλ να υπογράφει, για ΕΙΡΗΝΗ, μετά από 3000 χρόνια, στη Μέση Ανατολή. ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΩΖΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ! Οι λεπτομέρειες του εγγράφου είναι γνωστές στον ΚΟΣΜΟ και είναι μια σπουδαία συμφωνία για ΟΛΟΥΣ! Θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η βία και η αιματοχυσία θα σταματήσουν. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ, ΟΛΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ, ΤΩΡΑ! Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι το βράδυ της Κυριακής στις ΕΞΙ (6) μ.μ., ώρα Ουάσινγκτον. Κάθε χώρα έχει υπογράψει! Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία που είναι η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, όλη η ΚΟΛΑΣΗ, όποια δεν έχει ξαναδεί κανείς, θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς. ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑΝ Ή ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Η Χαμάς ζητάει λίγο χρόνο ακόμα

Περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα ζήτησε η Χαμάς, όπως δήλωσε ένας αξιωματούχος της οργάνωσης σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η Χαμάς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ... και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και χρειάζονται κάποιο χρόνο», λέει ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Την ίδια ώρα, σε ανακοίνωσή του το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, δήλωσε στους Times of Israel ότι αναμένει την επίσημη απάντηση της Χαμάς στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.