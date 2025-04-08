«Σε κάθε περίπτωση, θέσαμε τα όρια και υπάρχει η πιθανότητα μιας μεγάλης συμφωνίας και για τις δύο χώρες. Η κορυφαία ομάδα τους βρίσκεται σε ένα αεροπλάνο που κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ και τα πράγματα φαίνονται καλά». Αυτό δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Χαν Ντουκ-Σου.

«Η Κίνα θέλει επίσης να κάνει μια συμφωνία, διακαώς, αλλά δεν ξέρει πώς να την ξεκινήσει. Περιμένουμε την κλήση τους. Θα γίνει!», κατέληξε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στα Truth Social:

«Μόλις είχα ένα υπέροχο τηλεφώνημα με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο της Νότιας Κορέας. Μιλήσαμε για το τεράστιο και μη βιώσιμο πλεόνασμα τους, τους δασμούς, τη ναυπηγική βιομηχανία, την αγορά μεγάλης κλίμακας αμερικανικού LNG, την κοινοπραξία τους σε έναν αγωγό στην Αλάσκα και την πληρωμή για τη μεγάλη στρατιωτική προστασία που παρέχουμε στη Νότια Κορέα. Ξεκίνησαν αυτές τις στρατιωτικές πληρωμές κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας, δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν, για άγνωστους λόγους, τερμάτισε τη συμφωνία. Ήταν σοκαριστικό για όλους! Σε κάθε περίπτωση, θέσαμε τα όρια και την πιθανότητα μιας μεγάλης συμφωνίας και για τις δύο χώρες. Η κορυφαία ομάδα τους βρίσκεται σε ένα αεροπλάνο που κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ και τα πράγματα φαίνονται καλά. Έχουμε, επίσης, να κάνουμε με πολλές άλλες χώρες, που όλες θέλουν να συνάψουν συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως και με τη Νότια Κορέα, θίγουμε άλλα θέματα που δεν καλύπτονται από το εμπόριο και τους δασμούς, και τα βάζουμε επίσης υπό διαπραγμάτευση. Το “ONE STOP SHOPPING” είναι μια όμορφη και αποτελεσματική διαδικασία!!! Η Κίνα θέλει επίσης να κάνει μια συμφωνία, διακαώς, αλλά δεν ξέρει πώς να την ξεκινήσει. Περιμένουμε την κλήση τους. Θα γίνει! Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΙΣ ΗΠΑ».

Η απάντηση του Εκτελεστικού Προέδρου της Νότιας Κορέας

«Δε θα συνασπιστώ με την Κίνα και την Ιαπωνία για μία συντονισμένη αντεπίθεση στους δασμούς των ΗΠΑ», δήλωσε ο διατελών πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Χαν Ντουκ-Σου μιλώντας σε συνέντευξή του στο CNN.

Η παραπάνω δήλωση διαψεύδει ότι η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα συμφώνησαν να ανταποκριθούν από κοινού στους δασμούς των ΗΠΑ, όπως ανέφερε τη Δευτέρα ένας λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με τον κινεζικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό CCTV.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι: «Σαφώς θα ήθελα να διαπραγματευτώ με τον Τραμπ για τους δασμούς».

