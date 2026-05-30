Ο πρώην τραγουδιστής και κιθαρίστας των White Stripes, Τζακ Γουάιτ (Jack White), δήλωσε ότι ελπίζει οι θαυμαστές του να τον δουν από μια «διαφορετική οπτική γωνία» όταν επισκεφθούν την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο.

Ο 50χρονος μουσικός, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τραγούδια όπως τα Seven Nation Army, Fell In Love With A Girl και Hotel Yorba, εγκαινίασε την έκθεσή του, "These Thoughts May Disappear", στη γκαλερί Newport Street του Ντάμιεν Χιρστ την Παρασκευή.

Ο γεννημένος στο Ντιτρόιτ τραγουδιστής, δήλωσε: «Αν εμβαθύνετε περισσότερο στους περισσότερους καλλιτέχνες, θα διαπιστώσετε ότι είναι δημιουργικοί με διάφορους τρόπους, απλώς δεν το βλέπουμε πολύ συχνά».

Τα σημαντικότερα εκθέματα περιλαμβάνουν γλυπτά δημιουργημένα με αντικείμενα που βρήκε ο Τζακ Γουάιτ, συμπεριλαμβανομένων διαδραστικών έργων, εγκαταστάσεων και ντιζάιν επίπλων.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης αναδιαμόρφωση του γλυπτού του τραγουδιστή, «Το Κόκκινο Δέντρο», του 2015, με διατήρηση της αρχικής ιδέας της μετατροπής ενός δέντρου σε αποσύνθεση σε ένα εντυπωσιακό έργο τέχνης.

Ο Τζακ Γουάιτ είναι ένας καλλιτέχνης, εξίσου εξοικειωμένος με τη γλυπτική και το σχεδιασμό επίπλων όσο και με τη μουσική και τη σύνθεση τραγουδιών, αναφέρουν οι διοργανωτές της έκθεσης. Αντλώντας έμπνευση τόσο από το μοντέρνο ντιζάιν των μέσων του αιώνα όσο και από τοπικούς καλλιτέχνες της συνοικίας Κας Κόριντο του Ντιτρόιτ, όπως ο Γκόρντον Νιούτον και ο Ρόμπερτ Σέστοκ, καθώς και από την τέχνη της ταπετσαρίας επίπλων. Ο Γουάιτ άνοιξε το δικό του κατάστημα ταπετσαριών, το Third Man Upholstery, το 1996.

Τα τελευταία χρόνια εξερευνά περισσότερο τις δυνατότητές του στο ντιζάιν μέσω της δισκογραφικής του εταιρείας Third Man Records. Είτε πρόκειται για εσωτερικούς χώρους, οπτικά για έντυπα, φωτογραφία, βιομηχανικά, κινηματογραφικά έργα, τα σχέδια του Γουάιτ έχουν σκοπό, πεποίθηση και πάθος, τονίζεται στην περιγραφή της έκθεσης που θα διαρκέσει έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

