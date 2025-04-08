Κλιμακώνει το Πεκίνο: Λάθος πάνω στο λάθος οι δασμοί Τραμπ - Δεν θα υποκύψουμε στον εκβιασμό

Η Κίνα δεν θα υποκύψει στον «εκβιασμό» των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμηνύει το Πεκίνο, την ώρα που ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος κλιμακώνεται εξαιτίας των σαρωτικών δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η απάντηση από το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ήρθε μετά τις απειλές του Τραμπ ότι θα επιβάλει πρόσθετο δασμό 50% στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ με ισχύ από αύριο, Τετάρτη, 9 Απριλίου, καθώς το Πεκίνο απείλησε με τη σειρά του να αντιδράσει στους δασμούς 34% που είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα.

Αν ισχύσουν οι απειλές Τραμπ τότε τα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε δασμούς 104%, αφού προϋπήρχαν και δασμοί 20%.

«Η απειλή της αμερικανικής πλευράς να κλιμακώσει τους δασμούς κατά της Κίνας είναι λάθος πάνω στο λάθος, εκθέτοντας για άλλη μια φορά τον εκβιαστικό χαρακτήρα της αμερικανικής πλευράς» δήλωσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

«Εάν οι ΗΠΑ επιμείνουν, η Κίνα θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος» διεμήνυσε το Πεκίνο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά δικά της αντίμετρα στη δασμολογική επίθεση του Τραμπ που σάρωσε δεκάδες χώρες, οδήγησε τις χρηματοπιστωτικές αγορές σε ύφεση και τροφοδότησε προβλέψεις για παγκόσμια ύφεση.

Οι χρηματιστηριακές αγορές φαίνεται ότι σταθεροποιήθηκαν μετά από διαδοχικές δραματικές συνεδριάσεις κατά τις οποίες χάθηκαν τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 6% την Τρίτη, ανακάμπτοντας από το χαμηλό 1-1/2 έτους κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, αφού ο Τραμπ και ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα συμφώνησαν να ξεκινήσουν εμπορικές συνομιλίες σε τηλεφωνική επικοινωνία αργά τη Δευτέρα.

Τα κινεζικά blue-chips .ανέβηκαν 0,7%, μετά από απώλειες άνω του 7% τη Δευτέρα.

Τα αμερικανικά futures σημείωσαν άνοδο μετά από χαμηλό έτους.

Η Ευρώπη μελετά αντίμετρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν τω μεταξύ, εξετάζει ανταποδοτικούς δασμούς 25% σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων η σόγια, οι ξηροί καρποί και τα λουκάνικα. Το μπέρμπον, ωστόσο, φαίνεται να μένει εκτός της λίστας, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη κατά την επίσκεψή της στη Νορβηγία δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους νέους δασμούς που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά και προετοιμασμένη να λάβει αντίμετρα. Παράλληλα, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι οι Βρυξέλλες πρότειναν στις ΗΠΑ να εξαιρεθούν από τους δασμούς πλήρως και αμοιβαία τα βιομηχανικά προϊόντα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος.

«Ενώ η ΕΕ παραμένει ανοιχτή και προτιμά τις διαπραγματεύσεις, δεν θα περιμένουμε ατέλειωτα» δήλωσε ο Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, μετά από συζητήσεις με τους ομολόγους του από τα κράτη μέλη.

Η ΕΕ είναι ήδη αντιμέτωπη με δασμούς σε αυτοκίνητα και μέταλλα και αντιμετωπίζει επιπλέον δασμούς 20% σε άλλα προϊόντα από την Τετάρτη. Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει να επιβάλει δασμούς στα αλκοολούχα ποτά της ΕΕ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ συναντήθηκε με τον Τραμπ στη Φλόριντα την Κυριακή, σύμφωνα με το Politico, για να τον παροτρύνει να δώσει έμφαση στις εμπορικές συμφωνίες με τους εταίρους, προκειμένου να καθησυχάσει τις αγορές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι δεκάδες άλλες χώρες έχουν έρθει σε επαφή με την ελπίδα να έρθουν σε συμφωνία για τους δασμούς που θα τεθούν σε ισχύ από την Τετάρτη.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο πρόεδρος τηρεί μια υπόσχεση που έδωσε, να αντιστρέψει μια κατάσταση δεκαετιών που πιστεύει ότι έχει υπονομεύσει την αμερικανική οικονομία.

Πηγή: skai.gr

