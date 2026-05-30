Ρόδος: Στις φλόγες τυλίχθηκε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Φωτιά ξέσπασε σήμερα στις 9:50 το πρωί, σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή 'Ανω Ροδίνι, στη Ρόδο, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς στα διπλανά οχήματα. Το φλεγόμενο αυτοκίνητο υπέστη ολοκληρωτική ζημιά.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού, θα πραγματοποιήσουν οι αξιωματικοί του ανακριτικού τμήματος της Π.Υ. Ρόδου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

