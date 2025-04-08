Το κουμπί των σαρωτικών δασμών πάτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και από τότε επήλθε το χάος σε αγορές και κοινωνία με το βλέμμα ανήσυχο για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας. Την κίνηση αυτή του προέδρου των ΗΠΑ, σχολίασε με κωμικό τρόπο ο Ίλον Μασκ, θερμός υποστηρικτής του, και κυρίως αναφέρθηκε στην προτροπή του Τράμπ «Μην πανικοβάλλεστε».

Πιο συγκεκριμένα, ο Ίλον Μασκ αναδημοσίευσε μία εικόνα στην οποία αντικατοπτρίζεται το Tesla Roadster.

Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο, μοντέλο Tesla Roadster (πρώτης γενιάς), που χρησιμοποιήθηκε σαν δοκιμαστικό φορτίο για την πρώτη δοκιμαστική πτήση του Falcon Heavy τον Φεβρουάριο του 2018. Στη θέση του οδηγού βρίσκεται ένα τεχνητό μοντέλο που φοράει διαστημική στολή και έχει το όνομα «Starman». Το αυτοκίνητο και ο πύραυλος κατασκευάστηκαν από την Tesla και τη SpaceX αντιστοίχως, δυο εταιρείες που ιδρύθηκαν από τον Ίλον Μασκ. Το Tesla Roadster του 2008 προηγουμένως χρησιμοποιούνταν από τον Ίλον Μασκ για τη μετακίνηση του και παραμένει το μοναδικό αυτοκίνητο που έχει εκτοξευτεί στο διάστημα.

«Ο Starman του Elon Musk, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο διάστημα, σας προτρέπει επίσης να μην πανικοβληθείτε: «Don't Panic!», αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Elon Musk's Starman, who is currently in space, also urges you not to panic: "Don't Panic!" pic.twitter.com/TQgnhFJp1x — SMX 🇺🇸 (@iam_smx) April 7, 2025

Υπενθυμίζεται ότι την κατρακύλα των αγορών στο χρηματιστήριο σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στα Truth Social με τον εξής τρόπο:«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ευκαιρία να κάνουν κάτι που έπρεπε να είχε γίνει ΠΡΙΝ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ. Μην είσαι Αδύναμος! Μην είσαι Ηλίθιος! Μην πανικοβάλλεστε (Ένα νέο πάρτι που βασίζεται σε Αδύναμους και Ηλίθιους ανθρώπους!). Να είστε δυνατοί, θαρραλέοι και υπομονετικοί και το ΜΕΓΑΛΕΙΟ θα είναι το αποτέλεσμα!»

