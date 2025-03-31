Κινεζικά ΜΜΕ: Η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα θα απαντήσουν από κοινού στους δασμούς του Τραμπ

Η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα συμφώνησαν να ανταποκριθούν από κοινού στους δασμούς των ΗΠΑ, ανέφερε τη Δευτέρα ένας λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με τον κινεζικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό CCTV.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι δηλώσεις έγιναν αφότου οι τρεις χώρες διεξήγαγαν έναν «οικονομικό διάλογο» την Κυριακή, επιδιώκοντας να διευκολύνουν το περιφερειακό εμπόριο καθώς οι εξαγωγικές δυνάμεις της Ασίας προετοιμάζονται ενάντια στους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα επιδιώκουν να εισάγουν πρώτες ύλες ημιαγωγών από την Κίνα και η Κίνα ενδιαφέρεται επίσης να αγοράσει προϊόντα από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, ανέφερε ο λογαριασμός Yuyuan Tantian σε ανάρτηση στο Weibo.

Και οι τρεις πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία στην αλυσίδα εφοδιασμού και να συμμετάσχουν σε περαιτέρω διάλογο για τους ελέγχους των εξαγωγών, ανέφερε η ανάρτηση.

Οι υπουργοί εμπορίου των χωρών συναντήθηκαν πριν από την προγραμματισμένη ανακοίνωση του Τραμπ την Τετάρτη για περαιτέρω δασμούς.

Το Πεκίνο, η Σεούλ και το Τόκιο είναι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ, αν και έχουν διαφωνία μεταξύ τους για ζητήματα όπως εδαφικές διαφορές και το θέμα των λυμάτων από την Ιαπωνία και τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα.

Πηγή: skai.gr

