Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ζελένσκι κατηγορεί την Κίνα για ενεργή εμπλοκή στον πόλεμο, στο πλευρό της Ρωσίας - Παρουσίασε βίντεο με αιχμαλώτους

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δύο Κινέζοι στρατιώτες συνελήφθησαν κατά την εμπλοκή ουκρανικών δυνάμεων με κινεζικά στρατεύματα και ζητά επίσημες εξηγήσεις από το Πεκίνο

Ζελένσκι

Οι ουκρανικές δυνάμεις ενεπλάκησαν σε μάχες με έξι κινεζικά στρατεύματα στην ανατολική Ουκρανία και αιχμαλώτισαν δύο στρατιώτες, δήλωσε την Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας την Κίνα ότι ενεπλάκη στον πόλεμο και συστρατεύτηκε στο πλευρό της Ρωσίας κατά των Ουκρανών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή σε Ουκρανούς αξιωματούχους να ζητήσουν επίσημες εξηγήσεις από Πεκίνο.

Επιπροσθέτως, ο Ζελένσκι τόνισε ότι περιμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδράσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Κίνα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark