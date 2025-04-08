Οι ουκρανικές δυνάμεις ενεπλάκησαν σε μάχες με έξι κινεζικά στρατεύματα στην ανατολική Ουκρανία και αιχμαλώτισαν δύο στρατιώτες, δήλωσε την Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας την Κίνα ότι ενεπλάκη στον πόλεμο και συστρατεύτηκε στο πλευρό της Ρωσίας κατά των Ουκρανών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή σε Ουκρανούς αξιωματούχους να ζητήσουν επίσημες εξηγήσεις από Πεκίνο.

Επιπροσθέτως, ο Ζελένσκι τόνισε ότι περιμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδράσουν.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



