Μπέσεντ: Μεγάλος λάθος τα αντίποινα των Κινέζων στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Τρίτη (8/4) ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας, την ώρα που οι δύο χώρες ανταλλάσσουν απειλές για τους δασμούς.

«Νομίζω ότι ήταν μεγάλο λάθος αυτή η κινεζική κλιμάκωση», δήλωσε ο Μπέσεντ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNBC. «Τι χάνουμε από την αύξηση των δασμών που μας επιβάλλουν οι Κινέζοι; Τους εξάγουμε το ένα πέμπτο από όσα μας εξάγουν, οπότε αυτό είναι ένα χαμένο χαρτί γι' αυτούς».

Οι δηλώσεις του έρχονται μία ημέρα μετά την απειλή του Τραμπ για επιπλέον δασμούς 50% στην Κίνα αν δεν άρει τα αντίποινα του 34%.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει προσωπικά στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο Μπέσεντ προσθέτοντας πως «όλα είναι στο τραπέζι», όταν ρωτήθηκε εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να μειώσει τους μη δασμολογικούς φραγμούς, συμπεριλαμβανομένων των φόρων προστιθέμενης αξίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δουν τι προσφέρουν οι εμπορικοί τους εταίροι, είπε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, επικαλούμενος μια ενεργειακή συμφωνία στην Αλάσκα την οποία η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσουν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

