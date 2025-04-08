«Κάποιοι παρερμήνευσαν τις σκέψεις μου για τους δασμούς», δήλωσε σήμερα ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων Μπιλ Άκμαν που προεκλογικά είχε ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας του Ντόναλντ Τραμπ για τον Λευκό Οίκο. Οι νέες δηλώσεις του έρχονται μία μέρα μετά την προτροπή του προς τον Αμερικανό πρόεδρο να αναστείλει τους εμπορικούς δασμούς, προειδοποιώντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος να προκαλέσουν έναν οικονομικό «πυρηνικό χειμώνα» και ο ίδιος να χάσει την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου.

Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει τώρα πως υποστηρίζει πλήρως το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί τους δασμούς για να εξαλείψει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των εμπορικών εταίρων και να οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις στη χώρα.

Ο Μπιλ Άκμαν διευκρίνισε πως είναι υπέρ μιας παύσης 30, 60 ή 90 ημερών πριν από την εφαρμογή των δασμών αύριο, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων χωρίς μεγάλη παγκόσμια οικονομική διαταραχή που θα βλάψει τις πιο ευάλωτες εταιρείες και τους πολίτες της χώρας.

Some have misinterpreted my thoughts on tariffs. I am totally supportive of President @realDonaldTrump using tariffs to eliminate tariffs and unfair trading practices of our trading partners, and to induce more investment and manufacturing in our country.



I am advocating for a… https://t.co/SnFt8ddv9F — Bill Ackman (@BillAckman) April 8, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.