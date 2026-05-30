Νέα επίθεση κατά των εταίρων της Ουάσινγκτον στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη εξαπέλυσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποιώντας πως όσοι δεν αυξήσουν επαρκώς τις αμυντικές δαπάνες τους, «θα βρεθούν αντιμέτωποι με σαφή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε».

«Για πάρα πολύ καιρό, οι ευγενικές εκκλήσεις προς τους Ευρωπαίους συμμάχους μας να δαπανούν περισσότερα για την άμυνά τους έπεφταν στο κενό», ανέφερε ο Χέγκσεθ στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι- Λα» που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη.

«Τώρα επιτέλους προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος», σημείωσε, αλλά πρόσθεσε: «Οι σύμμαχοι που αρνούνται να κάνουν το βήμα και να σηκώσουν το βάρος που τους αναλογεί για τη συλλογική μας άμυνα θα βρεθούν αντιμέτωποι με σαφή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε».

Τα μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν πέρυσι να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, αλλά, παρά τις εντατικοποιημένες προσπάθειες, πολλά κράτη λένε ότι ίσως να μην μπορέσουν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο.

Όσον αφορά την Ασία, ο Χέγκσεθ επανέλαβε ότι η ασφάλεια της περιοχής έχει «στηριχθεί δυσανάλογα στην αμερικανική στρατιωτική ισχύ, ενώ πολλοί από τους συμμάχους και εταίρους μας άφησαν τις δικές τους αμυντικές δυνατότητες να ατροφήσουν».

Πολλές χώρες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού πράγματι ανεβάζουν ταχύτητα, πρόσθεσε ωστόσο ο Χέγκσεθ, χρησιμοποιώντας τη Νότια Κορέα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα.

«Η Νότια Κορέα έχει επενδύσει σταθερά στη δική της άμυνα, επειδή δεν έχει την πολυτέλεια να αντιμετωπίζει τον πόλεμο σαν ακαδημαϊκή άσκηση», τόνισε. «Ζουν στην πρώτη γραμμή και γι’ αυτό χτίζουν πραγματική μαχητική ισχύ».

Αυτό «αντανακλά απλώς μια σωστή κατανόηση του περιβάλλοντος απειλών», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ επαίνεσε επίσης τις πολιτικές δαπανών άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, οι Φιλιππίνες και η Ιαπωνία.

«Δεν υπάρχει ισχυρή συμμαχία αν δεν έχουν όλοι μερίδιο στο παιχνίδι. Τέρμα στους τζαμπατζήδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χέγκσεθ απάντησε τέλος, καταφατικά όταν ερωτήθηκε από εκπρόσωπο της Νέας Ζηλανδίας αν θεωρεί ότι το σχέδιο του νησιωτικού κράτους του Ειρηνικού να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες από το 1% στο 2% συνιστά «τζαμπατζιλίκι».

«Για να είμαι ειλικρινής, το 2% δεν είναι αρκετό, άρα το 2% είναι τζαμπατζιλίκι», σημείωσε ο Χέγκσεθ. «Δεν έχω τίποτα εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, [αλλά] θέλω οι εταίροι να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος», εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.