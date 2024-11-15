Μόλις μία εβδομάδα έχει συμπληρωθεί από τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές. Ο νέος αμερικανικός πρόεδρος όμως δεν έχασε ούτε δευτερόλεπτο και έπιασε αμέσως δουλειά προκειμένου να χτίσει τα θεμέλια της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος έχει καταστήσει σαφείς τις πρώτες προτεραιότητές του - και εξέπληξε ορισμένους στην Ουάσιγκτον και σε όλο τον κόσμο με τις επιλογές του.

Εδώ είναι λοιπόν μερικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί κατά την πρώτη εβδομάδα του Τραμπ ως εκλεγμένος πρόεδρος, σύμφωνα με το BBC.

1) Χτίζει μια πιστή ομάδα για να ταρακουνήσει την κυβέρνηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να χτίζει την κορυφαία του ομάδα σχεδόν αμέσως, προτείνοντας υπουργικά συμβούλια για έγκριση από τη Γερουσία και διορίζοντας συμβούλους του Λευκού Οίκου και άλλους ανώτερους βοηθούς.

Οι επιλογές του καθιστούν σαφές ότι σχεδιάζει μια ριζική ανατροπή της κυβέρνησης, αποφεύγοντας πιο συμβατικές και έμπειρες επιλογές, για εκείνους που του είναι πιστοί και μοιράζονται το ίδιο όραμα για μια δεύτερη θητεία που θα ανατρέψει το status quo στην Ουάσιγκτον.

Για την επιλογή του για παράδειγμα για υπουργό Άμυνας έχει ζητήσει μια εκκαθάριση των αρχηγών του στρατού που εφαρμόζουν πολιτικές «αφύπνισης». Ο υποψήφιός του για υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, είπε ότι θέλει να «καθαρίσει τη διαφθορά» στις υπηρεσίες υγείας της Αμερικής και να αποκόψει «ολόκληρα τμήματα» στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Γενικότερα, η ομάδα που προτείνει ο Τραμπ τάσσεται υπέρ της αναμόρφωσης των αντίστοιχων κυβερνητικών υπηρεσιών.

2) Θα έχει στο πλευρό του ένα φιλικό Κογκρέσο

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν κερδίσει τον έλεγχο της Βουλής καθώς και της Γερουσίας, δίνοντας στο κόμμα μια κρίσιμη (αν και περιορισμένη) πλειοψηφία και στις δύο βουλές για τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια, όταν θα γίνουν οι συνήθεις ενδιάμεσες εκλογές.

Αυτή είναι μια σημαντική ώθηση στην ατζέντα του Τραμπ. Σημαίνει ότι θα είναι πιο εύκολο για εκείνον να εγκρίνει νομοθεσίες και να δίνει προτεραιότητα στις πολιτικές του προκειμένου να γίνουν νόμοι.

Από την πλευρά του, το Δημοκρατικό Κόμμα, θα είναι λιγότερο ικανό να εμποδίσει και να αντισταθεί στην ατζέντα του. Και ο Τραμπ θα πρέπει προς το παρόν να είναι σε θέση να αποφύγει το είδος των ερευνών του Κογκρέσου που αντιμετώπισε στο δεύτερο μισό της πρώτης θητείας του.

Τελικά, ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικάνους θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικός για την εκπλήρωση των μεγάλων δεσμεύσεών του, όπως οι μαζικές απελάσεις, η σαρωτική επιβολή δασμών σε ξένες εισαγωγές και η άρση της περιβαλλοντικής προστασίας.

3) Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας δε θα ανατρέπονται πάντα

Η επιρροή του Τραμπ τέθηκε σε δοκιμασία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία επέλεξαν τον νέο τους ηγέτη, τον Τζον Θουν, ο οποίος είχε μια πιο δύσκολη σχέση με τον Τραμπ.

Έτσι λοιπόν, θα υπάρξουν πιο δύσκολες δοκιμασίες για την εξουσία του Τραμπ στο Καπιτώλιο, ιδίως όταν θα διεξαχθούν οι ακροάσεις επιβεβαίωσης για τις πιο διχαστικές επιλογές του για το υπουργικό συμβούλιο.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας, για παράδειγμα, έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους στην σοκαριστική για πολλούς επιλογή του Τραμπ να ηγηθεί του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Ματ Γκατζ.

4) Η ποινική καταδίκη του Τραμπ θα μπορούσε σύντομα να εξαλειφθεί

Ενώ μεγάλο μέρος της εστίασης ήταν οι υποψηφιότητες και οι διορισμοί του εκλεγμένου προέδρου, τα νομικά του προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο Τραμπ έχουν καλυφθεί από τη νίκη του.

Συγκεκριμένα, η καταδίκη του για απάτη παραμένει για τουλάχιστον λίγες μέρες ακόμα. Αλλά σύντομα θα μπορούσε να ανήκει πια στην ιστορία. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένας δικαστής καθυστέρησε την απόφασή του σχετικά με το εάν η καταδίκη του Τραμπ έπρεπε να ακυρωθεί μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου το καλοκαίρι που διεύρυνε την προεδρική ασυλία.

Αυτή η απόφαση αναμένεται τώρα να ληφθεί την επόμενη εβδομάδα. Και ενώ δεν είναι σαφές εάν η καταδίκη θα απορριφθεί, η προγραμματισμένη καταδίκη του Τραμπ στις 26 Νοεμβρίου είναι πιθανό να καθυστερήσει.

5) Έχει σταθερά στο στόχαστρό του την Κίνα

Δεν είναι μυστικό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει τον κόσμο διαφορετικά από τον Τζο Μπάιντεν και θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια.

Ένα ξεκάθαρο θέμα που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες είναι η εξέχουσα θέση των «γερακιών» κατά της Κίνας στην προτεινόμενη ομάδα του - αυτοί που πιστεύουν ότι το Πεκίνο αποτελεί σοβαρή απειλή για την οικονομική και στρατιωτική κυριαρχία των ΗΠΑ και θέλουν να το αμφισβητήσουν πιο δυναμικά.

Η υποψηφιότητά του για υπουργός Εξωτερικών - ο πιο ανώτερος διπλωμάτης της Αμερικής - ο Μάρκο Ρούμπιο, περιέγραψε την Κίνα ως τον «πιο προηγμένο αντίπαλο που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Αμερική».

Ο Μάικ Γουόλτς, ο σύμβουλός του για την εθνική ασφάλεια, είπε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ψυχρό πόλεμο» με την Κίνα. Την ίδια ώρα, η προτεινόμενη για πρεσβευτής του στον ΟΗΕ, Ελίζ Στέφανικ, έχει επίσης κατηγορηθεί ευρέως για παρέμβαση στις εκλογές.

Κατά την πρώτη διακυβέρνηση του Τραμπ, οι σχέσεις με το Πεκίνο ήταν τεταμένες και μετά βίας θερμάνθηκαν υπό τον Μπάιντεν. Με δασμούς, ελέγχους εξαγωγών και αιχμηρή ρητορική, ο εκλεγμένος πρόεδρος φαίνεται πως θα διατηρήσει μια ακόμη πιο σκληρή στάση αυτή τη φορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.