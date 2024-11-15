Πρώτη ομιλία Τραμπ μετά τη νίκη στις εκλογές: Υποσχέθηκε έναν «ισχυρό στρατό» και το τέλος των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε χθες Πέμπτη έναν «ισχυρό στρατό» και το τέλος των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία στην πρώτη του ομιλία μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές, στη διάρκεια της οποίας εξήρε τα μέλη της νέας του κυβέρνησης.

Στη διάρκεια γκαλά στο Μαρ- α- Λάγκο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, όπου διαμένει ο δισεκατομμυριούχος, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα πρόσωπα που έχει επιλέξει να στελεχώσουν την κυβέρνησή του, κυρίως στα υπουργεία Υγείας, Άμυνας, Δικαιοσύνης, αλλά και στο νέο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας το οποίο θα αναλάβει ο Ίλον Μασκ.

«Πρέπει να ξαναφτιάξουμε μια μεγάλη χώρα με χαμηλούς φόρους και έναν ισχυρό στρατό. Πρέπει να ασχοληθούμε με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Το κάναμε ήδη και πρέπει να το ξανακάνουμε», τόνισε ο Τραμπ επικρίνοντας το περίπου ένα τρισεκατομμύριο δολάρια που δαπάνησαν οι ΗΠΑ στο Αφγανιστάν από το 2001 ως το 2021.

Υπέρμαχος μιας μη παρεμβατικής εξωτερικής πολιτικής, ο Ρεπουμπλικάνος υποσχέθηκε «να εργαστώ για τη Μέση Ανατολή και να εργαστώ πολύ σκληρά για τη Ρωσία και την Ουκρανία», σχολιάζοντας ότι αυτός ο πόλεμος «πρέπει να σταματήσει».

Όπως εξήγησε ο ίδιος, οι άλλες του προτεραιότητες είναι η Μέση Ανατολή, «να καθαρίσω τις διεφθαρμένες, κατεστραμμένες, παραπαίουσες γραφειοκρατίες» και να τερματίσει «τον σεξουαλικό ακρωτηριασμό των παιδιών».

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, τον Ίλον Μασκ, να ηγηθεί του νέου υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας και να προτείνει περικοπές στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό ύψους περίπου δύο τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο κατάργησης υψηλόβαθμων θέσεων στο Πεντάγωνο.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μείωσης του μεγέθους του στρατού της ισχυρότερης στρατιωτικής δύναμης παγκοσμίως, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινγκ διαβεβαίωσε ότι ως την ορκωμοσία του Τραμπ, στις 20 Ιανουαρίου, «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε μια ήρεμη μετάβαση με τάξη».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τη θέση του υπουργού Άμυνας θα αναλάβει ο Πιτ Χέγκσεθ, ένας παρουσιαστής του τηλεοπτικού δικτύου Fox New και πρώην αξιωματικός του πεζικού στην Εθνοφρουρά ο οποίος έχει υπηρετήσει στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Αν η Γερουσία εγκρίνει τον διορισμό του, ο 44χρονος Χέγκσεθ, ο οποίος δεν έχει υπηρετήσει ποτέ σε διευθυντική θέση οποιουδήποτε θεσμού, θα τεθεί επικεφαλής 3,4 εκατομμυρίων στρατιωτικών και πολιτών και θα αναλάβει να διαχειριστεί έναν προϋπολογισμό περισσότερων από 850 εκατ. δολαρίων.

Εξάλλου στη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τη θέση του υπουργού Εσωτερικών θα αναλάβει ο κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότα, ο Νταγκ Μπέργκαμ, πρώην στέλεχος εταιρείας λογισμικού.

«Θα αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών και θα είναι φανταστικό», τόνισε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα ανακοινώσει σήμερα επισήμως την επιλογή του.

Ο 68χρονος Μπέργκαμ δηλώνει ότι είναι ένας παραδοσιακός συντηρητικός φιλικός προς τις επιχειρήσεις. Ήταν υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές απέναντι στον Τραμπ, όμως αφού αποσύρθηκε από την κούρσα στήριξε τον δισεκατομμυριούχο και εμφανίστηκε σε εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία.

Στο γκαλά ήταν παρόντες, μεταξύ άλλων, ο Ίλον Μασκ, ο ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι – ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ—και μέλη της νέας κυβέρνησης.

«Κανείς δεν γνώριζε ότι θα κερδίσουμε με τον τρόπο που κερδίσαμε», σχολίασε ο Ρεπουμπλικάνος.

Μάλιστα φάνηκε να πειράζει τον Μασκ ο οποίος μένει στο σπίτι του στο Μαρ-α – Λάγκο μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, λέγοντας: «Δεν μπορώ να τον διώξω. Απλώς λατρεύει αυτό το μέρος. Και εμένα μου αρέσει να τον έχω εδώ».

Από την πλευρά του ο Μασκ, όταν ανέβηκε στη σκηνή, δήλωσε: «Οι πολίτες μας έδωσαν μια εντολή που δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη. Ο λαός μίλησε και ο λαός θέλει αλλαγή».

Ο Σταλόνε εκτίμησε εξάλλου ότι «κανείς δεν θα μπορούσε να καταφέρει αυτό που έκανε αυτός ο άνδρας», αναφερόμενος στον Τραμπ τον οποίο συνέκρινε με τον Τζορτζ Ουάσινγκτον.

