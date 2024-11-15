Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλεσε τον Τραμπ «δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον» - «Ένας πραγματικά μυθικός χαρακτήρας»

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Σιλβέστερ Σταλόνε παρουσίασε τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο γκαλά του America First Policy Institute (AFPI) την Πέμπτη με μια σύντομη ομιλία στην οποία αποκάλεσε τον Τραμπ «δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον», σύμφωνα με το Fox News.

Ο Σταλόνε ήταν ο τελευταίος ομιλητής της βραδιάς - μιλώντας μόνο για περίπου δύο λεπτά - πριν ο εκλεγμένος πρόεδρος ανέβει στη σκηνή.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Σταλόνε άρχισε να μιλάει για τον χαρακτήρα του «Ρόκι» (σ.σ. από τη σειρά ταινιών πυγμαχίας στην προωταγωνίστησε ο ίδιος) και για το πώς περνούσε από μια μεταμόρφωση, αλλάζοντας ζωές, «όπως ακριβώς και ο πρόεδρος Τραμπ».

«Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πραγματικά μυθικό χαρακτήρα. Κανείς στον κόσμο δεν θα μπορούσε να καταφέρει αυτό που κατάφερε αυτός, για αυτό και τρέφω δέος», είπε.

Ο Σταλόνε συνέχισε την ομιλία του συγκρίνοντας τον Τραμπ με τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και το πώς η αφοσίωσή του στην Αμερική άλλαξε τον κόσμο.

«Όταν ο Τζορτζ Ουάσινγκτον υπερασπιζόταν τη χώρα του, δεν είχε ιδέα ότι θα άλλαζε τον κόσμο, γιατί χωρίς αυτόν, μπορείτε να φανταστείτε πώς θα ήταν ο κόσμος. Και ξέρετε κάτι; Έχουμε τον δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον. Συγχαρητήρια!», είπε ο Σταλόνε πριν αρχίσει να παίζει το «God Bless the U.S.A.» (μτφ. Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ) του Lee Greenwood.

Μετά από μια σύντομη παύση, ο Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή μετά την εισαγωγή του Σταλόνε και του έσφιξε το χέρι, ενώ είπε λίγα λόγια στον ηθοποιό.

Ενώ ο Σταλόνε έχει παραμείνει αρκετά φειδωλός για τις προσωπικές πολιτικές του απόψεις όλα αυτά τα χρόνια και παραδέχτηκε ότι δεν ψήφισε στις εκλογές του 2016 και του 2020, δήλωσε στο περιοδικό Variety το 2016 ότι του άρεσε ο Τραμπ.

«Αγαπώ τον Ντόναλντ Τραμπ», είχε πει τότε. «Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι όπως ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο Μπέιμπ Ρουθ, που είναι μεγαλύτεροι από τη ζωή. Αλλά δεν ξέρω πώς αυτό μεταφράζεται στο να κυβερνάς τον κόσμο».

Ο Σταλόνε δεν υποστήριξε δημοσίως τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, αλλά απάντησε σε μια κλήση του Fox News τον Οκτώβριο και ενθάρρυνε τους ψηφοφόρους της Πενσυλβάνια να «συνεχίσουν να μάχονται».

Η ομιλία του στο Mar-a-Lago την Πέμπτη αποτέλεσε την πρώτη φορά που μοιράστηκε δημόσια τις σκέψεις του για την προεδρία Τραμπ.

