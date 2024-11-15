Πράσινοι: Με τον Ρόμπερτ Χάμπεκ για ένα καλύτερο μέλλον;

Εν μέσω μιας ταραχώδους πολιτικής περιόδου στο Βερολίνο πρόκειται να συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο περίπου 800 αντιπρόσωποι του κόμματος Συμμαχία 90/Οι Πράσινοι στο Βισμπάντεν προκειμένου να επαναπροσδιορίσουν την πορεία της παράταξης.



Για τον Ρόμπερτ Χάμπεκ που εξακολουθεί προς το παρόν να εκτελεί χρέη αντικαγκελάριου και υπουργού Οικονομίας, το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει το κόμμα είναι να αναπολεί νοσταλγικά τον κυβερνητικό συνασπισμό με το SPD και το FDP διότι αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Πιθανότερο σενάριο η αντιπολίτευση

Είναι πολύ πιθανό μετά τις εκλογές του ερχόμενου Φεβρουαρίου, οι Πράσινοι να βρεθούν και πάλι στην αντιπολίτευση. Ο Χάμπεκ, ο οποίος πρόκειται να εκλεγεί στο συνέδριο ως ο κορυφαίος υποψήφιος του κόμματος για τις εκλογές, θέλει πάντως να διατηρήσει ζωντανή την ελπίδα για ένα καλύτερο ποσοστό από το 11% που συγκεντρώνουν επί του παρόντος οι Πράσινοι στις δημοσκοπήσεις. Εξάλλου, με τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού, τα πράγματα αλλάζουν, όπως εξηγεί ο Χάμπεκ στην DW.



Η κατάρρευση της κυβέρνησης έφερε ευφορία στις τάξεις των Πρασίνων, αλλά και πολλά νέα μέλη: από τις 6 Νοεμβρίου έχουν προσχωρήσει στους Πρασίνους 5.500 άτομα, με το κόμμα να μετρά πλέον πάνω από 130.000 μέλη, περισσότερα από ποτέ άλλοτε.

Τι αλλάζει στα ανώτατα κλιμάκια του κόμματος;

Έπειτα από μία σειρά από εκλογικές ήττες όπως στις ευρωεκλογές του Ιουνίου και στα τρία κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας τον Σεπτέμβριο, οι προηγούμενοι ηγέτες του κόμματος κούνησαν μαντήλι: ο Ομίντ Νουριπούρ και η συμπρόεδρος Ρικάρντα Λανγκ δεν πρόκειται να θέσουν ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία της παράταξης στο Βίσμπαντεν.



Σε αυτό συνέβαλαν βέβαια και η διαρκής διαμάχη εντός της κυβέρνησης γύρω από ζητήματα σχετικά με την προστασία του κλίματος, τον προϋπολογισμό και τη δημοσιονομική πολιτική όπως και η δυσαρέσκεια στις τάξεις των Πρασίνων για το γεγονός ότι το κόμμα συμφώνησε στην αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής ασύλου.



Οι δύο εκλεκτοί για την ηγεσία του κόμματος είναι ο Φέλιξ Μπάναστσακ και η Φραντσίσκα Μπράντνερ. Ο Μπάναστσακ είναι ένας νεαρός βουλευτής στην Μπούντεσταγκ από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ενώ η Μπράντνερ είναι ακόμη υφυπουργός Οικονομίας. Η τελευταία θεωρείται μάλιστα έμπιστη του Ρόμπερτ Χάμπεκ με τους εσωκομματικούς επικριτές του υπουργού Οικονομίας να αναρωτιούνται: μήπως προσπαθεί ο Χάμπεκ να στρέψει το κόμμα προς μία κεντρώα κατεύθυνση με ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, τους οποίους οι Πράσινοι δεν έχουν εκλέξει ποτέ;



Τόσο ο Μπάναστσακ όσο και η Μπράντνερ έχουν καταστήσει πάντως σαφές πως υπό την ηγεσία τους οι Πράσινοι θα επικεντρωθούν ξανά περισσότερο σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ στο επίκεντρο

Παρά τη διαδοχή στην ηγεσία του κόμματος, ο Χάμπεκ θα είναι και πάλι το επίκεντρο της προσοχής στο Βισμπάντεν. Ο νυν αντικαγκελάριος επιδιώκει να εκλεγεί ως υποψήφιος του κόμματος για την καγκελαρία – σε πείσμα των δυσοίωνων δημοσκοπήσεων. Αν και αποτελεί τον πλέον γνωστό πολιτικό των Πρασίνων, η δημοφιλία του Χάμπεκ μειώθηκε σημαντικά κατά την περίοδο της θητείας του στον κυβερνητικό συνασπισμό.



Ωστόσο ο σύντομος προεκλογικός αγώνας έως τις εκλογές του Φεβρουαρίου θα είναι περισσότερο κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του Χάμπεκ απ' όσο ποτέ άλλοτε στην ιστορία του κόμματος. Αυτό βέβαια δεν αρέσει σε όλους, μιας και πολλοί Πράσινοι αντιλαμβάνονται την παράταξη ως ένα προγραμματικό κόμμα στο οποίο τα πρόσωπα δεν θα έπρεπε να έχουν τόση σημασία.



Ο Χάμπεκ εξήγησε ακόμη στη συνέντευξή του στην DW ποιος θα είναι ο στόχος στον προεκλογικό του αγώνα: «Πρέπει πρώτα απ’ όλα να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όλες αυτές οι κρίσεις, οι συγκρούσεις, οι προκλήσεις: γιατί υπάρχουν τόσες διαμάχες;» Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Πράσινοι θα πρέπει να βρουν λύσεις σε ορισμένα από α σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία: την έλλειψη στέγης και το υψηλό κόστος για την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση των κατοικιών. Το εάν οι Πράσινοι θα το επιδιώξουν αυτό από τη θέση της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης, είναι κάτι που θα το αποφασίσουν οι Γερμανοί πολίτες τον Φεβρουάριο.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

