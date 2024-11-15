Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία μίας ώρας την Παρασκευή, την πρώτη εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν για τελευταία φορά απευθείας τον Δεκέμβριο του 2022.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Ανναλένα Μπέρμποκ είπε τον περασμένο μήνα ότι ο Πούτιν δεν ήταν διατεθειμένος να μιλήσει στον Σολτς για το ζήτημα της διαμεσολάβησης σε ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία και τον επέκρινε ότι απέρριψε τις προτάσεις για συνομιλίες.

Η συνομιλία μεταξύ των δύο έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για τον τρίτο χειμώνα της ρωσικής επίθεσης, με μεγάλα τμήματα της ενεργειακής υποδομής της χώρας να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την υποστήριξη από τους δυτικούς συμμάχους έχει επίσης αυξηθεί ενόψει της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας μετά τις ΗΠΑ και έχει δεσμευτεί για δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετη βοήθεια.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν απευθύνει έκκληση προς την απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν για να στηρίξει την Ουκρανία πριν από τη λήξη της προεδρικής θητείας τον Ιανουάριο. Ο Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει μια γρήγορη συμφωνία μεταξύ Κίεβου και Μόσχας, προκαλώντας ανησυχίες στην Ευρώπη ότι μια τέτοια συμφωνία θα φέρει σε μειονεκτική θέση την Ουκρανία και πιθανώς να παγιώσει τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας από την εισβολή της το 2022.

Οι Ευρωπαίοι ζητούν από τις ΗΠΑ να παράσχουν στην Ουκρανία περισσότερα όπλα και πυροβολικό, να επιβάλουν πρόσθετες κυρώσεις σε βασικές ρωσικές ροές εσόδων και να αποτρέψουν την Μόσχα από το να αποκτήσει απαγορευμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για εξοπλισμό.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επισκέφτηκε αιφνιδιαστικά τις Βρυξέλλες την Τετάρτη για να καθησυχάσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις προσπάθειές τους να στείλουν πόρους στην Ουκρανία ενόψει της ορκωμοσίας του Τραμπ, ο οποίος έχει επικρίνει έντονα το μέγεθος της βοήθειας των ΗΠΑ προς το Κίεβο.

Οι πόροι που ανέφερε -χρήματα, πυρομαχικά, όπλα- προέρχονται κυρίως από ένα πακέτο 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ νωρίτερα αυτό το έτος. Πρόσθεσε ότι «κάθε δολάριο που έχουμε στη διάθεσή μας» θα παρασχεθεί στην Ουκρανία με το αίτημα του κατεπείγοντος.



