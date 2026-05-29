Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι, παρότι οι Ιρανοί είναι «πολύ καλοί» διαπραγματευτές, η στρατιωτική αποδυνάμωση του Ιράν δίνει στην Ουάσινγκτον σημαντικό πλεονέκτημα για να επιβάλει τους δικούς της όρους σε μια πιθανή συμφωνία.

«Είναι πονηροί, αλλά στο τέλος εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, γιατί τους νικήσαμε στρατιωτικά», δήλωσε στην εκπομπή «My View with Lara Trump», σε συνέντευξη που θα μεταδοθεί το Σάββατο από το Fox News.

«Δεν έχουν Ναυτικό. Κάθε πλοίο - έχουν 159 πλοία, όλα βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας-, κάθε ένα από αυτά. Τα φωτογραφίζουμε. Έχουμε ανθρώπους που κατεβαίνουν και βγάζουν φωτογραφίες εκατοντάδων πλοίων. Το Ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί πλήρως, 100%. Η Αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί πλήρως, 100%», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να ξεπεράσει τη «γραμμή» μιας συμφωνίας που δεν θα είναι επωφελής για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Μια συμφωνία που δεν θα ήταν καλή για εμάς, αυτή είναι τελικά η κόκκινη γραμμή», είπε χαρακτηριστικά.

«Το παρακολουθώ πώς εξελίσσεται και θα δούμε», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν την Πέμπτη να παρατείνουν την εκεχειρία και να άρουν τους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη εγκρίνει επισήμως τη συμφωνία, ενώ τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες και επαναφορά της κυκλοφορίας πλοίων στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, ενώ οι διαπραγματευτές θα συνεχίσουν τις συνομιλίες για δύσκολα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Εφόσον εγκριθεί από τις ηγεσίες σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, θα πρόκειται για το σημαντικότερο βήμα προς την ειρήνη από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Η είδηση για την πιθανή συμφωνία ήρθε μετά από νέο γύρο αμοιβαίων επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών, το τελευταίο αντίστοιχο περιστατικό μετά την έναρξη της εκεχειρίας στις αρχές Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

