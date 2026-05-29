Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης 7 χωρικών που έχουν εγκλωβιστεί σε απομακρυσμένο σπηλαιοσύστημα στο Λάος, με τις αρχές και διεθνείς ομάδες δυτών να προσπαθούν να προσεγγίσουν τον τέταρτο θάλαμο του σπηλαίου, σε απόσταση άνω των 260 μέτρων από την είσοδο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθελοντικής Ένωσης του Λαού του Λάος, οι διασώστες επιχειρούν να φτάσουν στο κρίσιμο σημείο όπου βρίσκονται 5 από τους 7 εγκλωβισμένους, οι οποίοι έχουν καταφύγει σε βραχώδη προεξοχή πάνω από τα θολά νερά που έχουν πλημμυρίσει το σπήλαιο.

Μέλος της ομάδας διάσωσης από την Ταϊλάνδη ανέφερε ότι ακόμη και ένας έμπειρος δύτης χρειάζεται περίπου δύο ώρες για να διανύσει τη διαδρομή από την είσοδο του σπηλαίου έως τον τέταρτο θάλαμο.

«Δεν είμαστε ακόμη βέβαιοι μέχρι πού θα μπορέσουμε να φτάσουμε, γι’ αυτό θα πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς πώς εξελίσσεται η κατάσταση», δήλωσε ο Μπουνχάμ Λουανγκλάτ.

«Όλα εξαρτώνται από την κατάσταση των επιζώντων και τις συνθήκες που επικρατούν στο πεδίο», πρόσθεσε.

Στον αυτοσχέδιο χωματόδρομο που οδηγεί στο σπήλαιο, συνεργείο του CNN κατέγραψε την παρουσία πολλών οχημάτων έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων ασθενοφόρα, ενώ βαριά μηχανήματα μεταφέρονταν προς το σημείο της επιχείρησης.

Στην περιοχή βρίσκονται επίσης αστυνομικοί, πυροσβέστες και προσωπικό έκτακτης ανάγκης.

Νωρίτερα σήμερα Παρασκευή, ελικόπτερο που μετέφερε εξειδικευμένους δύτες και τον εξοπλισμό τους προσγειώθηκε σε αεροδιάδρομο κοντά στο σπήλαιο. Στην αποστολή συμμετέχουν ο Κενγκκάρντ Μπονγκκαουόνγκ από τη γειτονική Ταϊλάνδη, ο Φινλανδός δύτης Μίκο Πάασι, ο Μαλαισιανός δύτης σπηλαίων και ορυχείων Λι Κιάν Λι, ο Αυστραλός Τζος Ρίτσαρντς, καθώς και ειδικοί δύτες από την Ιαπωνία, τη Γαλλία, την Ινδονησία και την Ταϊλάνδη.

Πριν ξεκινήσει η σημερινή επιχείρηση, οι 5 χωρικοί που παραμένουν εγκλωβισμένοι βαθιά μέσα στο σπήλαιο απηύθυναν έκκληση για τρόφιμα και ιατρική βοήθεια, την ώρα που οι διασώστες προσπαθούν να τους προμηθεύσουν εφόδια και να καθαρίσουν τη διαδρομή διαφυγής.

«Αν δεν πάρουμε τροφή, δεν έχουμε άλλη δύναμη», ακούγεται να λέει ένας από τους εγκλωβισμένους, ο οποίος κατονομάζεται μόνο ως Κχαμ, σε βίντεο της Εθελοντικής Ένωσης του Λαού του Λάος.

«Αν μείνουμε εδώ άλλες δύο ημέρες, θα πεθάνουμε», είπε στον δύτη Νορασέντ Παλασίνγκ, ο οποίος μπήκε στο σπήλαιο για να αξιολογήσει την κατάστασή τους.

Πηγή: skai.gr

