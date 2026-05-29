Ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος: Δεν σκοπεύουμε να μεταφέρουμε το ουράνιο στο εξωτερικό

Ο ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, Εμπραχίμ Αζιζί, προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν προτίθεται να μεταφέρει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στο εξωτερικό. Αυτό μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Mizan, επικαλούμενο ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA Novosti, ο Αζιζί, ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη «δεν σκοπεύει να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιό της σε τρίτη χώρα», σύμφωνα με το Mizan.

Βάσει πληροφοριών, το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για την επισημοποίηση της εκεχειρίας και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, το ζήτημα της τύχης του ουρανίου παραμένει ανεπίλυτο και θα αποτελέσει βασικό κομμάτι των επόμενων διαπραγματεύσεων.

Αυτές οι συνομιλίες είναι πιθανό να επικεντρωθούν στα σχεδόν 1.000 pounds (περίπου 450 κιλά) ουρανίου, το οποίο έχει εμπλουτιστεί σε ποσοστό 60%, μεταδίδει το CNN.

Το Ιράν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα εγκαταλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του - το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή βόμβας- αλλά επιμένει ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι «μένει να αποδειχθεί» αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσχέδιο μνημονίου συνεννόησης με το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για «ορισμένες διατυπώσεις στο κείμενο».

Υπογραμμίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί, ο Βανς ανέφερε ότι υπάρχουν μερικά κρίσιμα σημεία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το εμπλουτισμένο ουράνιο που παραμένουν ακόμα ρευστά.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ απείλησε «να επέμβει» με στρατιωτική βία για να πάρει το ουράνιο, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Το CNN μετέδωσε τον Μάρτιο ότι στρατιωτικοί σχεδιαστές είχαν εξετάσει τις επιλογές για μια τέτοια επιχείρηση στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν. Οι ίδιοι εκτίμησαν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να απαιτήσει εκατοντάδες ή και χιλιάδες στρατιώτες, με κίνδυνο μεγάλου αριθμού απωλειών. Επιπλέον, πέρα από τη μεταφορά εξειδικευμένων δυνάμεων και εξοπλισμού για τον χειρισμό του ίδιου του υλικού, η δημιουργία μιας περιμέτρου ασφαλείας για να μπορέσουν να εργαστούν τα στρατεύματα θα σήμαινε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη στρατιωτική παρουσία.

Πηγή: skai.gr

