Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα γίνουν παγκόσμια πρωτεύουσα του bitcoin

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τον Λευκό Οίκο υποσχέθηκε σήμερα ότι θα μετατρέψει τις ΗΠΑ «στην παγκόσμια πρωτεύουσα του bitcoin και των κρυπτονομισμάτων», εφόσον κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Αντί να εξαπολύουμε επίθεση στις βιομηχανίες του μέλλοντος, εμείς θα τις στηρίξουμε, κάνοντας τις ΗΠΑ την παγκόσμια πρωτεύουσα του bitcoin και των κρυπτονομισμάτων», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Νέα Υόρκη, όπου παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.