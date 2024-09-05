Φιντάν- Σκόπια: Η Τουρκία στηρίζει σθεναρά τη Βόρεια Μακεδονία

Την αμέριστη στήριξη της Τουρκίας προς τη Βόρεια Μακεδονία εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα στα Σκόπια με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, Τίμτσο Μουτσούνσκι.

«Όπως γνωρίζετε, έχω επισκεφθεί τη Μακεδονία και τα Σκόπια πολλές φορές με διάφορους ρόλους τα τελευταία 20 χρόνια. Η Τουρκία στηρίζει σθεναρά τη Βόρεια Μακεδονία από την ανεξαρτησία της και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό. Είχαμε σήμερα εντατικές συνομιλίες. Εκτιμούμε πολύ τη συνεργασία, τη φιλία και τη συμμαχία με τη Μακεδονία. Συζητήσαμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε αυτή τη συνεργασία. Ως Τουρκία, εκφράζουμε το ενδιαφέρον μας να προχωρήσουμε στη σύσταση Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου» δήλωσε ο Χακάν Φιντάν.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.«Η Τουρκία έχει ως στόχο την αύξηση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας στα δύο δισεκατομμύρια ευρώ και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις τουρκικές εταιρείες να επενδύσουν στη χώρα» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Η Βόρεια Μακεδονία έχει ξεχωριστή θέση για μένα» τόνισε εν συνεχεία, ο Χακάν Φιντάν και συμπλήρωσε ότι πιστεύει πως η οθωμανική κληρονομιά αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και θα συνεχίσουν τη συνεργασία σε αυτόν τον τομέα.

«Η τουρκική κοινότητα στη χώρα μάς συνδέει στενά, όπως η Πέτρινη Γέφυρα στα Σκόπια. Θέλουμε να αναπτύσσονται οι σχέσεις μεταξύ όλων των κοινοτήτων και να διατηρηθεί αυτή η αρμονία στη Βόρεια Μακεδονία. Πιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση θα έχει θετική προσέγγιση όσον αφορά στα αιτήματα για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και στα έργα υποδομών της τουρκικής κοινότητας. Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση θα έχει μια ευαίσθητη προσέγγιση στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, με επικεφαλής τη "FETO", διότι αυτή δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά και για όλες τις χώρες όπου είναι παρούσα. Αναμένουμε από τη Βόρεια Μακεδονία να στηρίξει πιο ισχυρά τον αγώνα κατά της "FETO"», ανέφερε ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Τα Βαλκάνια, σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν έχουν γεωστρατηγική σημασία και αυτή η περιοχή συμβάλλει άμεσα στην ειρήνη και τη σταθερότητα της Ευρώπης. «Θέλουμε να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα σε όλα τα Βαλκάνια, αυτό συνιστά βασική προτεραιότητα για εμάς και ως Τουρκία συμμετέχουμε ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση. Η Τουρκία στα Βαλκάνια έχει πάντα μια προδραστική στάση και θα εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας, χάρη στη συνεργασία με τη Βόρεια Μακεδονία, μια χώρα που βρίσκεται στην καρδιά των Βαλκανίων», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία αποδίδει επίσης μεγάλη σημασία και στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία. «Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι θέματα όπως η στρατιωτική εκπαίδευση και η συμμετοχή σε στρατιωτικές ασκήσεις θα αποκτήσουν σημαντική δυναμική το προσεχές διάστημα. Οι εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας μας κατέχουν κορυφαίες θέσεις παγκοσμίως και θα ήθελα να τονίσω ότι οι εταιρείες αυτές είναι έτοιμες να συνεισφέρουν στη Βόρεια Μακεδονία» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών της; Τουρκίας.

Ο Χακάν Φιντάν κατά τις δηλώσεις του στα Σκόπια χρησιμοποίησε τόσο τον όρο «Βόρεια Μακεδονία», όσο και σκέτο τον όρο «Μακεδονία».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας δήλωσε κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων ότι «η Τουρκία είναι αποδεδειγμένα φίλος μας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ».

Ο Τίμτσο Μουτσούνσκι χαρακτήρισε τη σημερινή επίσκεψη ως σημαντική στιγμή στις διμερείς σχέσεις, και υπογράμμισε ότι, ως πρώτη επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών από τότε που ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της ολοένα και ισχυρότερης στρατηγικής σύμπραξης.

«Παραδοσιακά, οι καλές σχέσεις επηρεάζουν θετικά την οικονομική συνεργασία. Μοιραζόμαστε κοινές θέσεις με την Τουρκία για θέματα ασφάλειας και περιφερειακά ζητήματα. Τον ενημέρωσα ιδίως για την πορεία μας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ότι η προβλεψιμότητα είναι πολύ σημαντική», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο Τίμτσο Μουτσούνσκι συμπλήρωσε ότι «η χώρα μας, από την ανεξαρτησία της ακόμη, μπορούσε να βασιστεί στην Τουρκία, ως φίλο και υποστηρικτή μας για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, κατά την επίσκεψή του σήμερα στα Σκόπια συναντήθηκε ακόμη με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι και με τον πρόεδρο της Βουλής της χώρας, 'Αφριμ Γκάσι.

