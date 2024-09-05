Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα ότι η εισβολή στη νότια ρωσική περιφέρεια Κουρσκ έχει αποτέλεσμα και ότι δεν υπήρχε ρωσική προώθηση σε έναν βασικό τομέα του ανατολικού μετώπου για έξι ημέρες.

«Τις τελευταίες έξι ημέρες, ο εχθρός δεν έχει προωθηθεί ούτε ένα μέτρο προς την κατεύθυνση του Ποκρόφσκ. Με άλλα λόγια, η στρατηγική μας λειτουργεί», δήλωσε ο Ολεξάντρ Σίρσκι σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNN.

Ο Σίρσκι δήλωσε επίσης ότι ο στρατός έχει παρατηρήσει μια μείωση των βομβαρδισμών και της σφοδρότητας της ρωσικής επίθεσης σε άλλες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

