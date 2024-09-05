Πυροβολισμοί σε λύκειο στην Τζόρτζια: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί η φωτογραφία του 14χρονου δράστη της ένοπλης επίθεσης στο λύκειο της Τζόρτζια.

Πρόκειται για τον Κολτ Γκρέι.

Ο σερίφης της κομητείας Μπάροου, Τζαντ Σμιθ, είπε ότι ο Γκρέι παραδόθηκε αμέσως όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με αστυνομικούς των σχολικών πόρων στο σημείο.

Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, δύο μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί, ενώ χρειάστηκε να δια κομισθούν στο νοσοκομείο άλλοι εννέα.

Αμέσως μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, η αστυνομία έφτασε στο σημείο και βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί εθεάθησαν να μπαίνουν στο σχολείο καθώς οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο γήπεδο ποδοσφαίρου.

Επίσης, ειδικοί πράκτορες του FBI ανταποκρίθηκαν για να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Δεκάδες ασθενοφόρα και οχήματα της αστυνομίας έσπευσαν έξω από το σχολείο.

Πανικόβλητοι γονείς βρέθηκαν εκεί αναζητώντας τα παιδιά τους.

Η έρευνα των αρχών έδειξε, σύμφωνα με την Daily Mail ότι είχε «εμμονή» με την επίθεση στο γυμνάσιο Marjory Stoneman Douglas στο Πάρκλαντ της Φλόριντα, που έγινε το 2018 και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι.

