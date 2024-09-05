Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι αν επανεκλεγεί πρόεδρος θα συγκροτήσει μια επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου του κυβερνητικού έργου, προσθέτοντας πως ο Ίλον Μασκ, που είχε εισηγηθεί την ίδρυσή της, συμφώνησε να τεθεί επικεφαλής της.

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση αυτή σε ομιλία που παραχωρεί σε κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων στη Νέα Υόρκη.

Η Wall Street Journal είχε δημοσιεύσει πρώτη, νωρίτερα σήμερα, ότι ο Τραμπ θα στήριζε δημόσια τη συγκρότηση μιας τέτοιας επιτροπής.

Ο πρώην πρόεδρος συζητούσε με στελέχη του επιτελείου του εδώ και εβδομάδες επί της ιδέας συγκρότησης μιας επιτροπής που θα ελέγχει την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, τόνισαν άνθρωποι με γνώση αυτών των συνομιλιών. Σήμερα, ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά που υποστήριξε δημόσια την ιδέα, την οποία έχει προτείνει ο Μασκ, μεγάλος δωρητής και εξέχων υποστηρικτής του μεγιστάνα για επανεκλογή του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Μασκ στις 13 Αυγούστου, ο Τραμπ είπε ότι θα «του άρεσε» μια επιτροπή αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του κυβερνητικού έργου, χωρίς όμως να ανακοινώσει επισήμως ότι θα συγκροτήσει μια τέτοια επιτροπή αν κερδίσει τις εκλογές. Ο Μασκ είχε δηλώσει σε ένα podcast της 19ης Αυγούστου ότι είχε συνομιλίες με τον πρώην πρόεδρο για το ζήτημα αυτό και ότι θα ενδιαφερόταν να έχει ρόλο σε μια τέτοια επιτροπή.

Η επιτροπή θα διενεργεί «έναν πλήρη οικονομικό έλεγχο και έλεγχο απόδοσης ολόκληρης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης» και θα κάνει «συστάσεις για δραστικές μεταρρυθμιστές», σύμφωνα με την Wall Street Journal, που είχε γνώση της ομιλίας Τραμπ.

Ο Μασκ είχε επαναλάβει νωρίτερα σήμερα ότι είναι ανοιχτός στο να είναι μέλος αυτής της επιτροπής. «Ανυπομονώ να υπηρετήσω την Αμερική αν παρουσιαστεί η ευκαιρία», έγραψε ο Μασκ στο X.

Ο ανώτερος σύμβουλος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Μπράιαν Χιουζ, σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους πριν από την ομιλία, τόνισε ότι ο Τραμπ θα συνεργαστεί με τον Μασκ για την υλοποίηση αυτής της πρότασης.

«Ο Ίλον Μασκ, όπως έχει πει ο πρόεδρος, είναι ιδιοφυΐα», τόνισε ο Χιουζ.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες στη σημερινή εκδήλωση είναι ο Στιβ Μνούτσιν, υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ επί προεδρίας Τραμπ και σήμερα επικεφαλής της εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, Liberty Strategic Capital, και ο διευθύνων σύμβουλος της Cantor Fitzgerald, Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος υπηρετεί ως συμπρόεδρος της ομάδας μετάβασης εξουσίας στην περίπτωση εκλογής Τραμπ.

Στην προεκλογική εκστρατεία, ο Τραμπ έχει κατηγορήσει συχνά την υποψήφια των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις - νυν αντιπρόεδρο των ΗΠΑ - για την άνοδο των τιμών καθημερινών ειδών κατά τη διάρκεια της θητείας του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ενώ ο πληθωρισμός έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια, πολλοί καταναλωτές στις ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι δυσαρεστημένοι με τις υψηλότερες τιμές που αναγκάζονται να πληρώσουν για τρόφιμα, φυσικό αέριο και άλλα αγαθά, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Ο Τραμπ θεωρείται πιο ικανός διαχειριστής της οικονομίας από τους περισσότερους ψηφοφόρους. Αλλά το πλεονέκτημά του έναντι της Χάρις στο θέμα υποχωρεί, δείχνουν σφυγμομετρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

