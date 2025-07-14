Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν υποστεί εμπορική και στρατιωτική αφαίμαξη από συμμάχους και εχθρούς

Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση τόσο κατά συμμάχων όσο και αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας τους ότι εκμεταλλεύτηκαν τη χώρα στο εμπόριο και στις στρατιωτικές δαπάνες επί δεκαετίες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν υποστεί αφαίμαξη εμπορικά (και στρατιωτικά!), από φίλους και εχθρούς εξίσου, εδώ και δεκαετίες. Αυτό είχε κόστος τρισεκατομμυρίων δολαρίων και δεν είναι πλέον βιώσιμο – και ποτέ δεν ήταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως κάλεσε τις ξένες κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν την ανάγκη αναπροσαρμογής της αμερικανικής στάσης, λέγοντας ότι «οι χώρες θα έπρεπε να κάτσουν και να πουν: “Σας ευχαριστούμε για την πολύχρονη δωρεάν διαδρομή, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τώρα πρέπει να κάνετε το σωστό για την Αμερική.”

Κι εμείς θα πρέπει να απαντήσουμε: «Σας ευχαριστούμε που κατανοείτε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Το εκτιμούμε βαθύτατα!»



