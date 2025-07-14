Οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν 1.180 θανάτους στην Ισπανία τους τελευταίους δύο μήνες, μια απότομη αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που πέθαναν ήταν άνω των 65 ετών και περισσότεροι από τους μισούς ήταν γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Γαλικία, η Λα Ριόχα, η Αστούριας και η Κανταβρία - όλες βρίσκονται στο βόρειο μισό της χώρας, όπου οι παραδοσιακά ψυχρότερες καλοκαιρινές θερμοκρασίες έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια.

Όπως και άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η Ισπανία έχει πληγεί από ακραία ζέστη τις τελευταίες εβδομάδες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι 1.180 άνθρωποι που πέθαναν από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη μεταξύ 16 Μαΐου και 13 Ιουλίου, σε σύγκριση με 70 την ίδια περίοδο το 2024, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του επικαλούμενο στοιχεία από το Ινστιτούτο Υγείας Κάρλος III. Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε σημαντικά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.

Τα δεδομένα δείχνουν ένα γεγονός «εξαιρετικής έντασης, που χαρακτηρίζεται από μια άνευ προηγουμένου αύξηση των μέσων θερμοκρασιών και μια σημαντική αύξηση της θνησιμότητας που αποδίδεται σε καύσωνες», ανέφερε το υπουργείο.

Κατά την περίοδο που καλύπτουν τα δεδομένα, υπήρξαν 76 κόκκινες ειδοποιήσεις για ακραία ζέστη, σε σύγκριση με καμία ένα χρόνο νωρίτερα.

Το περασμένο καλοκαίρι, 2.191 θάνατοι αποδόθηκαν σε αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη στην Ισπανία, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Υγείας Κάρλος III.

Τα δεδομένα από την Ισπανία έρχονται σε συνέχεια μιας ταχείας επιστημονικής ανάλυσης που δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουλίου, η οποία ανέφερε ότι περίπου 2.300 άνθρωποι πέθαναν από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη σε 12 ευρωπαϊκές πόλεις κατά τη διάρκεια ενός σοβαρού καύσωνα τις 10 ημέρες έως τις 2 Ιουλίου.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η μελέτη που διεξήχθη από επιστήμονες στο Imperial College London και στη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου χρησιμοποιούσε την ίδια μεθοδολογία με τα ισπανικά δεδομένα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.