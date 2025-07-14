Ένας κρατούμενος που δραπέτευσε από γαλλική φυλακή κρυμμένος σε σάκο πλυντηρίου συνελήφθη εκ νέου, ανακοίνωσαν οι Αρχές, εν μέσω συνεχιζόμενης συζήτησης σχετικά την ασφάλεια των φυλακών και τον υπερπληθυσμό.

Ο Elyazid A., 20 ετών, γνωστός ως «Joker» ή «Ισοσταθμιστής», συνελήφθη νωρίς το πρωί της Δευτέρας καθώς έβγαινε από ένα κελάρι σε ένα χωριό περίπου 25 χιλιόμετρα από τη φυλακή Lyon-Corbas, από την οποία δραπέτευσε την Παρασκευή, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δεν είχαν αντιληφθεί την εξαφάνισή του για 24 ώρες. Είπαν ότι δραπέτευσε κρυμμένος σε έναν μεγάλο πλαστικό σάκο πλυντηρίου γεμάτο με ρούχα που είχε βγάλει από τη φυλακή με καρότσι ένας από τους συγκρατούμενούς του, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος την Παρασκευή.

Ο συγκρατούμενος αναζητείται, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Gérald Darmanin, διέταξε έρευνα για τις συνθήκες της απόδρασης, όπως και οι εισαγγελείς της Λυών, η γαλλική υπηρεσία φυλακών και η ίδια η φυλακή Lyon-Corbas.

Ο Sébastien Cauwel, επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας φυλακών, δήλωσε ότι ο Elyazid A., ο οποίος βρισκόταν στη φυλακή για αδικήματα σχετικά ήσσονος σημασίας, αλλά βρισκόταν επίσης υπό έρευνα για φερόμενη εγκληματική οργάνωση και συνωμοσία για φόνο, δεν είχε επισημανθεί ως «κίνδυνος ασφαλείας».

Ο Cauwel ανέφερε στο BFMTV ότι η μέθοδος απόδρασης ήταν «εξαιρετικά σπάνια» και το γεγονός ότι είχε πετύχει ήταν «συνέπεια μιας σειράς δυσλειτουργιών - σοβαρών και απαράδεκτων δυσλειτουργιών - μέσα σε αυτή τη φυλακή, οι οποίες τώρα διερευνώνται πλήρως».

Ο ίδιος είπε ότι το περιστατικό φαινόταν να είναι αποτέλεσμα «ανθρώπινης και όχι υλικής» αποτυχίας μέσα στη φυλακή, αλλά πρόσθεσε ότι ο σοβαρός υπερπληθυσμός «προφανώς κάνει το έργο των σωφρονιστικών υπαλλήλων κάπως πιο δύσκολο από ό,τι θα ήταν σε διαφορετική περίπτωση».

Η φυλακή Lyon-Corbas σχεδιάστηκε για 678 κρατούμενους, αλλά φιλοξενεί σχεδόν 1.220, σύμφωνα με έκθεση του Μαΐου του δικηγορικού συλλόγου της Λυών, η οποία ζήτησε «άμεσο τερματισμό του υπερπληθυσμού, ώστε να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Ο συνολικός πληθυσμός των φυλακών της Γαλλίας, που ανέρχεται σε 85.000, στεγάζεται σε φυλακές που προορίζονται για λιγότερους από 63.000, δήλωσε ο Cauwel. Ο ίδιος σημείωσε ότι είναι πιθανό οι αστυνομικοί να μην είχαν αντιληφθεί την απόδραση, επειδή τα κελιά που δεν είναι πλήρως κατειλημμένα «ξαναγεμίζουν αμέσως».

Σύμφωνα με έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2024, οι 186 φυλακές της Γαλλίας έχουν το χειρότερο ποσοστό υπερπληθυσμού στην ΕΕ μετά από εκείνες στην Κύπρο και τη Ρουμανία. Οι θεαματικές αποδράσεις δεν είναι ασυνήθιστες. Έχουν καταγραφεί σχεδόν 20 αποδράσεις με ελικόπτερο από τη δεκαετία του 1980.

Τα συνδικάτα λένε ότι η σωφρονιστική υπηρεσία έχει υποστελεχωμένο προσωπικό, με τουλάχιστον 5.000 αστυνομικούς. Τον Απρίλιο, 21 άτομα συνελήφθησαν μετά από ένα κύμα επιθέσεων που έπληξε πολλές γαλλικές φυλακές και με πυρά αυτόματων όπλων εναντίον της πύλης της φυλακής της Τουλόν (νοτιοανατολικά).

Σε άλλα περιστατικά, αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και οι χώροι των σωφρονιστικών υπαλλήλων βανδαλίστηκαν, κάτι που τα μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν ως «κήρυξη πολέμου» από τα καρτέλ ναρκωτικών μετά από τις προσπάθειές της κυβέρνησης να καταστείλει τους εμπόρους ναρκωτικών και την επιβολή αυστηρότερων όρων για τους «κακούς» που δρουν μέσα στις φυλακές.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι εργάζεται για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών στις φυλακές, με μέτρα που περιλαμβάνουν νέες φυλακές υψίστης ασφαλείας για τους πιο επικίνδυνους κρατούμενους, με στόχο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο συχνά συνεχίζει να «διοικείται» μέσα από τις φυλακές.

Πηγή: skai.gr

