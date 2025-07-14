Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει αντίμετρα σε περίπτωση που δεν έχουν θετική κατάληξη οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα ο Επίτροπος Εμπορίου του μπλοκ Μάρος Σέφκοβιτς, μετά τη συνάντηση που είχε με τους υπουργούς των κρατών μελών στις Βρυξέλλες.

Ο Σέφκοβτις εξέφρασε την πεποίθηση ότι «υπάρχει ακόμη η δυνατότητα συνέχισης των διαπραγματεύσεων», ωστόσο πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να γίνει δεκτή από όλα τα κράτη μέλη του μπλοκ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου τόνισε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τους Αμερικανούς ομολόγους του αργότερα σήμερα προκειμένου να συζητήσουν το θέμα.

Ο ίδιος επανέλαβε τη διάθεση της ΕΕ να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ, αλλά τόνισε ότι απαιτείται και «από τους δύο να τείνουν το χέρι» για μια συμφωνία

«Η ΕΕ... δεν αποχωρεί ποτέ χωρίς να καταβάλλει ουσιαστική προσπάθεια, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τη σκληρή δουλειά που έχει καταβληθεί, πόσο κοντά βρισκόμαστε στη σύναψη συμφωνίας και τα σαφή οφέλη της διαπραγματευόμενης λύσης. Αλλά όπως είπα και πριν, χρειάζονται και οι δύο να τείνουν τα χέρια», δήλωσε τη Δευτέρα.



Πηγή: skai.gr

