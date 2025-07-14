ΕΕ: Θέλει ειρήνη, αλλά ετοιμάζεται για (δασμολογικό) πόλεμο με τον Τραμπ

Η ΕΕ θέλει ειρήνη, αλλά ετοιμάζεται για (δασμολογικό) πόλεμο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν τη Δευτέρα να δώσουν προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να αποφύγουν τους επαπειλούμενους δασμούς 30%, για τους οποίους ο επικεφαλής εμπορίου της Ένωσης προειδοποίησε ότι θα κατέστρεφαν το διατλαντικό εμπόριο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει δασμούς 30% στις περισσότερες εισαγωγές της ΕΕ από την 1η Αυγούστου, αν και διπλωμάτες λένε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για να επιτευχθεί μια συμφωνία για να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, δήλωσε ότι συναισθανόταν πως οι συνομιλίες με τους Αμερικανούς ομολόγους τους κόντευαν σε «ένα καλό αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές», αλλά η νέα απειλή για δασμούς είχε δημιουργήσει «μια νέα δυναμική».

Ένας δασμολογικός συντελεστής 30% θα καθιστούσε σχεδόν αδύνατη τη συνέχιση του εμπορίου όπως πριν, με τεράστιες συνέπειες για τις αλυσίδες εφοδιασμού και αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

«Και ως εκ τούτου, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε, και σίγουρα θα κάνω, ό,τι μπορώ για να αποτρέψουμε αυτό το εξαιρετικά αρνητικό σενάριο», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση των υπουργών της ΕΕ με αντικείμενο συζήτησης τις εμπορικές συναλλαγές.

Παρά την επιστολή του Τραμπ, ο Σέφκοβιτς δήλωσε ότι κατανοεί ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, αν και προειδοποίησε ότι η ΕΕ θα πρέπει να προετοιμαστεί για όλα τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών αντιμέτρων.

Η Επιτροπή πρότεινε την αναστολή του πρώτου πακέτου πιθανών δασμών της ΕΕ σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 21 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η προθεσμία επρόκειτο να λήξει μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Είναι επίσης πιθανό να ζητηθεί το πράσινο φως τη Δευτέρα για ένα δεύτερο πακέτο που θα αγγίζει τα 72 δισεκατομμύρια ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα.

Το «έσχατο ευρωπαϊκό μέτρο»

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν συμφώνησε ότι είναι πολύ νωρίς για να επιβληθούν αντίμετρα και ότι ελπίζει ότι η ΕΕ θα παραμείνει ενωμένη σε αυτό το μέτωπο.

«Αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε ώστε να είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία», πρόσθεσε. «Αν θέλεις ειρήνη, πρέπει να προετοιμαστείς για πόλεμο. Και νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε».

Από πλευράς του, ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου Λοράν Σεν-Μαρτέν δήλωσε ότι η ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει πέρα από όσα είχε περιγράψει μέχρι σήμερα η Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι το μπλοκ θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο στόχευσης των αμερικανικών υπηρεσιών (μεταξύ αυτών και των ψηφιακών) ή να χρησιμοποιήσει τον ευρωπαϊκό μηχανισμού «κατά του εξαναγκασμού» (ACI).

Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στο μπλοκ να λαμβάνει αντίποινα κατά τρίτων χωρών που ασκούν οικονομική πίεση στα μέλη της ΕΕ για να αλλάξουν τις πολιτικές τους.

«Αυτή η ισορροπία δυνάμεων που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια ισορροπία δυνάμεων στην οποία πρέπει να αποδείξεις την ικανότητά σου να αντιδράσεις. Και σε αυτό ίσως να πρέπει να επιταχύνουμε σήμερα», επισήμανε ο Σεν-Μαρτέν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.