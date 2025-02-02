Ο Καναδάς θα επιβάλει ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Τζάστιν Τριντό, λίγη ώρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υλοποίησε την απειλή του και επέβαλε δασμούς 25% στα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Ο Καναδάς «θα επιβάλει δασμούς 25% στα αμερικανικά προϊόντα, συνολικού ύψους 155 δισ. καναδικών δολαρίων (102 δισεκ. ευρώ)», είπε ο Τριντό. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο των ετήσιων αμερικανικών εισαγωγών στον Καναδά.

Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ την Τρίτη και θα αφορούν «προϊόντα τρέχουσας κατανάλωσης, όπως η μπίρα, το κρασί και το αμερικανό μπέρμπον, φρούτα και χυμοί», διευκρίνισε ο Καναδός πρωθυπουργός, αλλά και «τα λαχανικά, τα αρώματα, τα ρούχα και τα υποδήματα, (...) οι οικιακές συσκευές, τα έπιπλα και ο αθλητικός εξοπλισμός, υλικά όπως τα ξύλα και το πλαστικό…».

Η ανακοίνωση αυτή της Οτάβα έρχεται ως απάντηση στην επιβολή από τον Τραμπ δασμών 25% στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από τον Καναδά και το Μεξικό και επιπλέον 10% στους υφιστάμενους δασμούς για τα κινεζικά προϊόντα.

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να εγκαινιάσει μια νέα χρυσή εποχή για τις ΗΠΑ, ο καλύτερος τρόπος είναι να συνεργαστεί με τον Καναδά και όχι να μας τιμωρεί», υπογράμμισε ο Τριντό χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τους υπουργούς Εξωτερικών και Οικονομικών του Καναδά.

Ο Καναδός πρωθυπουργός υπενθύμισε τη μακρά ιστορία των διμερών σχέσεων με τις ΗΠΑ: «Από τις ακτές της Νορμανδίας ως τα βουνά της κορεατικής χερσονήσου, από τους αγρούς της Φλάνδρας ως τους δρόμους της Κανταχάρ πολεμήσαμε και πεθάναμε μαζί στις πιο σκοτεινές στιγμές σας», τόνισε. «Χτίσαμε την πιο επιτυχημένη συνεργασία στον τομέα της οικονομίας, της άμυνας και της ασφάλειας που έχει δει ποτέ ο κόσμος».

Ο Τριντό προειδοποίησε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες για τους Καναδούς, όμως επεσήμανε ότι οι νέοι δασμοί θα επηρεάσουν και τους Αμερικανούς.

«Οι δασμοί εναντίον του Καναδά θα θέσουν σε κίνδυνο τις δουλειές σας, πιθανόν προκαλώντας το κλείσιμο αμερικανικών εργοστασίων συναρμολόγησης και άλλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων», είπε απευθυνόμενος στους Αμερικανούς.

«Θα αυξήσουν τα κόστη», προειδοποίησε ο Τριντό, εξηγώντας ότι οι Αμερικανοί θα δουν αυξημένες τιμές στα «τρόφιμα (...) και στη βενζίνη».

Παράλληλα ο Καναδάς εξετάζει να υιοθετήσει και άλλα μέτρα πέραν των δασμών, που θα αφορούν τα κρίσιμης σημασίας μέταλλα, την παροχή ενέργειας και άλλες συνεργασίες με τις ΗΠΑ, εξήγησε ο ίδιος.

Τέλος, ο Τριντό κάλεσε τους συμπολίτες του να αγοράζουν καναδικά προϊόντα και να κάνουν διακοπές στη χώρα τους, αντί τις ΗΠΑ. «Δεν το ζητήσαμε αυτό, αλλά δεν θα υποχωρήσουμε», τόνισε.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της επαρχίας Οντάριο, ο Νταγκ Φορντ, δήλωσε ότι ο Καναδάς «δεν έχει άλλη επιλογή από το να ανταποδώσει και να ανταποδώσει σκληρά».

Αυτός της Βρετανικής Κολομβίας, ο Ντέιβιντ Έμπι, πήγε πιο μακριά χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση Τραμπ «πλήρη προδοσία των ιστορικών δεσμών των δύο χωρών».

«Πρόκειται για κήρυξη οικονομικού πολέμου εναντίον ενός συμμάχου και ενός πιστού φίλου» κατήγγειλε, κάνοντας λόγο για «τα καπρίτσια ενός μόνο ανθρώπου στον Λευκό Οίκο».

Η απειλή οικονομικού πολέμου με τις ΗΠΑ έχει ήδη επιδεινώσει την πολιτική κρίση στον Καναδά, όπου ο Τριντό ανακοίνωσε την παραίτησή του στις αρχές του μήνα, έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια στην εξουσία, αλλά παραμένει στη θέση του μέχρι το Φιλελεύθερο κόμμα να εκλέξει νέο ηγέτη. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το αντιπολιτευόμενο Συντηρητικό κόμμα θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές συγκεντρώνοντας ευρεία πλειοψηφία.

Πεκίνο: Απειλεί με αντίμετρα και προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

Η Κίνα δεσμεύθηκε να απαντήσει στους νέους αμερικανικούς δασμούς, τους οποίους ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι οι εμπορικοί πόλεμοι «δεν έχουν νικητή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αύξησε χθες κατά 10% τους δασμούς για τα εισαγόμενα προϊόντα από την Κίνα, τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ μετά το Μεξικό.

Το σινοαμερικανικό εμπόριο ανήλθε στα περίπου 500 δισ. ευρώ τους 11 πρώτους μήνες του 2024, με τις ΗΠΑ όμως να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, με έλλειμμα περίπου 260 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ουάσινγκτον.

«Η Κίνα είναι έντονα δυσαρεστημένη και αντιτίθεται σθεναρά» στην αύξηση των δασμών, τόνισε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου σε ανακοίνωσή του, στην οποία έκανε λόγο για «αντίστοιχα μέτρα με στόχο την αποφασιστική προστασία» των κινεζικών «δικαιωμάτων και συμφερόντων».

«Δεν υπάρχουν νικητές σε έναν εμπορικό πόλεμο ή σε έναν πόλεμο δασμών» ανέφερε σε ανακοίνωση το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Πεκίνο παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) για αυτό που χαρακτήρισε «μονομερή επιβολή δασμών κατά σοβαρή παραβίαση των κανόνων του ΠΟΕ».

Οι δασμοί αυτοί «δεν είναι μόνο ανώφελοι για την επίλυση των προβλημάτων των ΗΠΑ, αλλά υπονομεύουν και την κανονική οικονομική και εμπορική συνεργασία», τόνισε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

«Η Κίνα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα κοιτάξουν και θα ασχοληθούν με αντικειμενικότητα και λογική με τα προβλήματά τους, όπως η φαιντανύλη, αντί να απειλούν τελικά άλλες χώρες με δασμούς», πρόσθεσε.

Το Πεκίνο εξάλλου κάλεσε «τις ΗΠΑ να διορθώσουν τις λανθασμένες πρακτικές τους (…) να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, να κάνουν ειλικρινείς συζητήσεις, να ενισχύσουν τη συνεργασία και να διευθετήσουν τις διαφορές τους στη βάση της ισότητας, του οφέλους και του αμοιβαίου σεβασμού», τόνισε το υπουργείο Εμπορίου.

Η ισχυρότερη αντίδραση της Κίνας αφορούσε τη φαιντανύλη, ένα ζήτημα για το οποίο ασκούσε πιέσεις στο Πεκίνο και η προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, ζητώντας του να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της εξαγωγής προς τις ΗΠΑ κινεζικής κατασκευής χημικών ουσιών που απαιτούνται για την παρασκευή του ναρκωτικού.

«Η φαιντανύλη είναι πρόβλημα της Αμερικής» υπογράμμισε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. «Η κινεζική πλευρά έχει συνεργαστεί εκτεταμένα με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και έχει πετύχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα».

Αντίμετρα και από το Μεξικό

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομίας να επιβάλει δασμολογικά και άλλα μέτρα σε βάρος των ΗΠΑ, για την προάσπιση των μεξικανικών συμφερόντων, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για επιβολή δασμών στις εισαγωγές προϊόντων από τη χώρα της.

Παράλληλα, κατήγγειλε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) τη «συκοφαντική» κατηγορία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η κυβέρνησή της έχει διασυνδέσεις με τη διακίνηση ναρκωτικών. «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη συκοφαντία του Λευκού Οίκου, ο οποίος κατηγορεί τη μεξικανική κυβέρνηση ότι έχει συμμαχήσει με εγκληματικές οργανώσεις», υπογραμμίζει η Κλαούδια Σέινμπαουμ.

Νωρίτερα, η αμερικανική κυβέρνηση είχε διαμηνύσει πως οι δασμοί στα μεξικανικά προϊόντα θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου το Μεξικό συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Τα μεξικανικά καρτέλ «είναι οι κορυφαίοι διακινητές φαιντανύλης, μεθαμφεταμίνης και άλλων ναρκωτικών σε όλον τον κόσμο. Αυτά τα καρτέλ έχουν συμμαχήσει με την κυβέρνηση του Μεξικού και θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ», υποστήριξε ο Λευκός Οίκος, χωρίς να παρέχει στοιχεία που να συνηγορούν σε αυτόν τον ισχυρισμό.

Η πρόεδρος του Μεξικού απάντησε ότι η συνεργασία προϋποθέτει αμοιβαία εμπιστοσύνη και πρωτίστως σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας. «Συντονισμός, ναι. Υποταγή, όχι», υπογράμμισε.

Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αυστηρούς δασμούς στο Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα, λειαίνοντας το έδαφος για έναν αποσταθεροποιητικό εμπορικό πόλεμο με τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από το Mar-a-Lago, ο Τραμπ υπέγραψε τρία εκτελεστικά διατάγματα που επιβάλλουν δασμούς 25% σε όλα τα αγαθά από τον Καναδά και το Μεξικό, με ελαφρώς χαμηλότερο δασμό 10% στις εξαγωγές καναδικών ενεργειακών προϊόντων. Ο Τραμπ επέβαλε επίσης δασμούς 10% στα κινεζικά προϊόντα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στους δημοσιογράφους το Σάββατο ότι τα εκτελεστικά διατάγματα θα περιέχουν επίσης μια ρήτρα αντιποίνων, έτσι ώστε εάν μια χώρα προσπαθήσει να επιβάλει δασμούς σε προϊόντα των ΗΠΑ, θα αντιμετωπίσει δασμούς.

Οι δασμοί επιβάλλονται λόγω ανησυχιών σχετικά με την εισαγωγή φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Μεξικού και του Καναδά, με συστατικά από την Κίνα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λευκού Οίκου δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις και οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ από την Τρίτη.

Την πρώτη ημέρα της θητείας του, ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στις εξαγωγές του Μεξικού και του Καναδά την 1η Φεβρουαρίου, για να αναγκάσει τις δύο χώρες να ασφαλίσουν καλύτερα τα σύνορά τους από τη ροή των παράτυπων μεταναστών και των ναρκωτικών.

Η κίνηση θα αυξήσει το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τους τρεις μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών και θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή ενός οικονομικά επώδυνου εμπορικού πολέμου. Ο Καναδάς, το Μεξικό και η Κίνα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τρίτο των εισαγωγών από τις ΗΠΑ.

Ο χαμηλότερος δασμολογικός συντελεστής 10% στα καναδικά ενεργειακά προϊόντα φαίνεται να είναι μια σιωπηρή παραδοχή ότι οι δασμοί μπορούν να μεταφραστούν σε υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υποστήριξαν ότι οι δασμοί δεν θα τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό.

Οι χώρες στις οποίες επιβάλλονται οι δασμοί έχουν επίσης υποσχεθεί να απαντήσουν με δικούς τους δασμούς στις εξαγωγές των ΗΠΑ .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

