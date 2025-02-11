Η εκ γενετής ιθαγένεια βοηθά να γίνει η «Αμερική σπουδαία»

Εν μέσω της πλημμύρας των εκτελεστικών διαταγών που εκδόθηκαν από τον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου, μία είναι ιδιαίτερα άστοχη, τόσο με νομικούς, όσο και με πολιτικούς όρους: Η διαταγή για τα παιδιά που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ από μητέρες μετανάστριες, που δεν είχαν άδεια παραμονής. Σύμφωνα με τη διαταγή, τα παιδιά αυτά δεν θα λαμβάνουν αυτόματα αμερικανική υπηκοότητα.

Η εκτελεστική διαταγή αμφισβητήθηκε αμέσως στο δικαστήριο, όπου ένας ομοσπονδιακός δικαστής, ο John C. Coughenour, την κήρυξε ως «κατάφωρα αντισυνταγματική». Ακολούθησαν δύο ακόμη αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων την περασμένη εβδομάδα.

«Όλα τα άτομα», αναφέρει η 14η Τροποποίηση, «που γεννήθηκαν ή πολιτογραφήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους, είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών». Οι δικηγόροι της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι η φράση «υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους» δεν ισχύει για παιδιά μεταναστών που έφτασαν στις ΗΠΑ είτε παράνομα είτε με βίζα.

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί συχνά τη λέξη «εισβολείς» όταν αναφέρεται σε άτομα που εισέρχονται στη χώρα, είτε παράνομα είτε μέσω της νόμιμης διαδικασίας ασύλου. Αλλά η κήρυξη έκτακτης ανάγκης στα σύνορα δεν του δίνει την εξουσία να παρακάμψει το Σύνταγμα.

Η 14η Τροποποίηση εγκρίθηκε μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο για να εξαλείψει έναν από τους ισχυρισμούς που βοήθησαν στην επιτάχυνσή του: την απεχθή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 1857 του Ντρεντ Σκοτ, σύμφωνα με την οποία ακόμη και οι ελεύθεροι μαύροι δεν ήταν και δεν μπορούσαν να είναι πολίτες. Η απόφαση, αν είχε ισχύσει, θα δημιουργούσε μια μόνιμη υποτάξη.

Το νέο εκτελεστικό διάταγμα θα μπορούσε να καταστήσει περίπου 150.000 παιδιά ετησίως σε απάτριδες και άτομα δεύτερης κατηγορίας, που στερούνται δικαιώματα και υπόκεινται σε απέλαση - ενδεχομένως σε μια χώρα που δεν έχουν καν επισκεφτεί ποτέ.

Η επιμονή του προέδρου ότι οι ΗΠΑ είναι η «μοναδική χώρα στον κόσμο» που παρέχει ιθαγένεια με δικαίωμα εκ γενετής είναι εντελώς εσφαλμένη. Οι περισσότερες χώρες στο δυτικό ημισφαίριο το κάνουν. Επί της ουσίας: Καμία χώρα δεν έχει αποκομίσει μεγαλύτερα οφέλη από την ιθαγένεια των γεννητικών δικαιωμάτων από τις ΗΠΑ.

Οι μετανάστες έχουν κάνει την Αμερική σπουδαία. Κάποιοι έχουν έρθει για να βελτιώσουν τις δικές τους προοπτικές στη ζωή. Περισσότεροι έχουν έρθει για να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τα παιδιά τους. Και παρά τις διακρίσεις που έχουν συχνά αντιμετωπίσει, έχουν εμπλουτίσει τις ΗΠΑ οικονομικά και πολιτιστικά πέρα ​​από κάθε μέτρο.

Είναι αλήθεια ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε κακή δουλειά στην αστυνόμευση των συνόρων. Η ενισχυμένη επιβολή είναι αναγκαιότητα. Αλλά τελικά, ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψεις τους ανθρώπους, οι οποίοι ονειρεύονται καλύτερες ζωές, από το να περάσουν παράνομα στις ΗΠΑ και να συγκεντρώνονται στα σύνορα για να ζητήσουν άσυλο, δεν είναι να τιμωρήσετε τα παιδιά τους. Είναι να διορθωθεί το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης για να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τους νομοταγείς.

Ο αριθμός των θεωρήσεων που χορηγούνται ετησίως έχει παραμείνει περιορισμένος σε περίπου 675.000 από το 1990, παρόλο που η οικονομία έχει διπλασιαστεί από τότε σε μέγεθος - και ακόμη πιο πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να βρουν τους εργαζομένους που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Σήμερα, ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν εργασία παραμένει πολύ κάτω από τα περίπου 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Ανεξάρτητα από το πόσες απελάσεις διατάξει η κυβέρνηση ή πόσους φράχτες χτίζει, οι μετανάστες θα εξακολουθούν να έρχονται στις ΗΠΑ. Τέτοια είναι η ελκυστικότητα του αμερικανικού ονείρου. Καλύτερα να το δούμε ως ευκαιρία παρά ως απειλή.

Του David Fickling

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.