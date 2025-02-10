ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το Χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της χθεσινής εξαγγελίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 167,01 μονάδων (+0,38%), στις 44.470,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 190,87 μονάδων (+0,98%), στις 19.714,27 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 40,45 μονάδων (+0,67%), στις 6.066,44 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

