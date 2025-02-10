ΕΕ: Στάση αναμονής για ενδεχόμενους δασμούς Τραμπ

Έτοιμη να απαντήσει είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενδεχόμενη επιβολή επιπρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Στάση αναμονής διατηρεί προσώρας η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι πρόκειται να ανακοινώσει σύντομα δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ. Η Κομισιόν στέλνει ωστόσο αυστηρή προειδοποίηση ότι θα υπάρξει άμεση αντίδραση για την προστασία των συμφερόντων «ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, εργαζόμενων και καταναλωτών από αδικαιολόγητα μέτρα».



Καθώς παραμένει ασαφές το ποιους θα αφορούν πρώτα οι δασμοί 25% που προανήγγειλε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, η Κομισιόν υπήρξε ιδιαίτερα προσεκτική σε ό,τι αφορά την αντίδρασή της, σπεύδοντας να διευκρινίσει ότι προς το παρόν «δεν έχει λάβει καμία επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την επιβολή επιπρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα». Υπογράμμισε παράλληλα ότι δεν πρόκειται «να απαντήσει σε γενικές ανακοινώσεις χωρίς λεπτομέρειες ή γραπτές διευκρινίσεις».

Ξεκάθαρο μήνυμα προ τις ΗΠΑ

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα προς την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού είναι ξεκάθαρο: «Η ΕΕ δεν βλέπει καμία δικαιολογία για την επιβολή δασμών στις εξαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και τονίζει παράλληλα ότι «θα αντιδράσουμε, ώστε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, εργαζόμενων και καταναλωτών από αδικαιολόγητα μέτρα».



Για την Κομισιόν, εξάλλου, τυχόν επιβολή δασμών «θα ήταν παράνομη και οικονομικά αντιπαραγωγική», ιδιαίτερα δεδομένων των βαθιά ολοκληρωμένων αλυσίδων παραγωγής που η ΕΕ και οι ΗΠΑ δημιούργησαν μέσω του διατλαντικού εμπορίου και των επενδύσεων.



«Επί της ουσίας, οι δασμοί αντιστοιχούν σε φόρους» επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ενώ σημειώνεται παράλληλα ότι «με την επιβολή δασμών, οι ΗΠΑ θα φορολογούν τους πολίτες τους, θα αυξάνουν το κόστος για τις επιχειρήσεις και θα τροφοδοτούν τον πληθωρισμό». Επιπλέον, «οι δασμοί αυξάνουν την οικονομική αβεβαιότητα και διαταράσσουν την αποτελεσματικότητα και την ολοκλήρωση των παγκόσμιων αγορών» εκτιμά η Κομισιόν.

Σε αυστηρό τόνο το μήνυμα από το Παρίσι

Αυστηρότερο υπήρξε το μήνυμα από το Παρίσι. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση "θα απαντήσει" στους νέους δασμούς που προανήγγειλε ο Τραμπ, όπως είχε κάνει και κατά την πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στον Λευκό Οίκο», ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, για να προσθέσει ότι «δεν υπάρχει κανένας δισταγμός, όταν πρόκειται για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας».



Υπογράμμισε παράλληλα ότι η Κομισιόν έχει εντολή να ενεργήσει προς αυτή την κατεύθυνση: «Είναι έτοιμη να πατήσει τη σκανδάλη, όταν έρθει η ώρα. Τώρα έχει έρθει η ώρα». Διευκρίνισε πάντως ότι «δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο με την ΕΕ».

Πρόθεση της φον ντερ Λάιεν η αποφυγή ενός εμπορικού πολέμου

Πρόθεση της προέδρου της Κομισιόν -όπως ανέφερε επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα- είναι να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος και για τον λόγο αυτό, προτεραιότητα για εκείνη έχει η άμεση εμπλοκή σε διαπραγματεύσεις με τη νέα αμερικανική διοίκηση.



Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σήμερα βρίσκεται στο Παρίσι, όπου θα μετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη που διοργανώνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο περιθώριο της διάσκεψης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, που είναι και ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος που θα επισκεφθεί την Ευρώπη.

